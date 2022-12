Babbi rende più dolce il Natale dei piccoli ricoverati

Un dono per rendere più dolce il Natale dei bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria e Terapia Intensiva del Bufalini. Anche quest’anno l’azienda dolciaria Babbi ha consegnato un centinaio di confezioni di cioccolatini e wafer che sono stati distribuiti ai piccoli degenti costretti a trascorrere le festività in ospedale. A ricevere il dono di Gianni Babbi e famiglia, portato da Luisa Pieri, il direttore del reparto Marcello Stella e il personale medico che hanno ringraziato per il generoso gesto.