Babbo Natale arriverà pagaiando sul ‘sup’

Nel borgo marinaro di Cesenatico il Natale quest’anno sarà ancora più ricco e scintillante. La principale iniziativa sarà la 37esima edizione del Presepe della Marineria, che sarà acceso al tramonto di domenica e lo rimarrà sino al 14 gennaio. La prima novità sarà uno spettacolo di acrobatica aerea, ovviamente dopo il saluto del sindaco Matteo Gozzoli, del vescovo Douglas rigattieri e di don Gianpiero Casadei, parroco di San Giacomo, la storica chiesa affacciata sul tratto più antico del porto canale, proprio dove sarà allestito il presepe galleggiante, una delle rappresentazioni in assoluto più belle e originali, che vede assieme alla natività proprio le figure e i mestieri tipici del vecchio borgo di pescatori d’origine medievale. Fra gli eventi da segnalare il capodanno, con un inizio serata tutto d’impronta culturale e, come vuole la tradizione, da vivere al Teatro Comunale, dove alle 21 andrà in scena "Grand Soirèe Cinema, Un capodanno al bacio", per un appuntamento dedicato alla musica ed alla recitazione. In piazza Ciceruacchio, sull’asta di Levante del porto, dalle ore 22 è in programma invece il Capodanno sul porto, con la disco music degli anni ’70, ’80 e ‘90 suonata dal vivo dalla Revolution Live Band, con il classico stop per il brindisi di mezzanotte e lo scambio degli auguri, con a seguire il dj set a cura di dj Lappa. Sempre sul porto canale, alla vigilia di Natale sul Porto è prevista "FunkTrop", uno spettacolo di animazione itinerante con protagonista un gruppo musicale, mentre la mattina del 26 dicembre è in programma la divertente "suppata" di Natale con gli atleti di "Stand up paddle" che navigheranno da Ponente fino al porto canale travestiti da Babbo Natale. Alle 15.30 sempre del 26 dicembre, lungo il porto un pianoforte meccanico vagherà sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista accompagnato da un’eterea ballerina sulle punte. Alle 17 al Teatro Comunale si terrà il Concerto di Natale con il Coro Polifonico Ad Novas e il Quintetto d’Archi. Tutto il periodo natalizio sarà caratterizzato da aventi, mercatini, mostre e anche dalla programmazione speciale del Cinema Rex. Come antipasto, il 25 novembre nell’area ex Nuit in viale Carducci, sarà inaugurato il Natale al Mare firmato F Society con il patrocinio del Comune, con giochi e attrazioni per adulti e bambini. L’assessore al turismo Gaia Morara punta sulla varietà: "Abbiamo messo a punto un programma il più vari e completo possibile, con eventi diversi che vanno anche a coprire un periodo di tempo che non si limita solamente alle festività. Installiamo delle nuove luminarie in piazza Costa e c’è una grande sinergia tra la parte pubblica e quella privata, consolidata negli anni".

Giacomo Mascellani