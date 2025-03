Baby gang e sicurezza a Borello. In campo educazione e telecamere

Cesena, 10 marzo 2025 – Comportamenti maleducati e anche aggressivi da parte di gruppi di giovani, tensioni, paure, insicurezze ma anche raid di malviventi come la mattinata di terrore scatenata da due rapinatori. E’ venuto fuori di tutto all’affollatissima assemblea di quartiere svoltasi a Borello lunedì della scorsa settimana.

Un’iniziativa bipartisan dei consiglieri Enrico Rossi (Pd) e Nicholas Pellegrini (FdI) che ha visto l’intervento del sindaco Enzo Lattuca e di rappresentanti di giunta e delle forze dell’ordine, ma soprattutto di decine e decine di cittadini e preoccupati per il clima di insicurezza che si respira da qualche tempo in paese. Sono stati squadernati numerosi episodi negativi. Da parte degli amministratori e delle forze dell’ordine è arrivata una risposta su due direttrici: da un l’auto l’aumento del controllo del territorio anche con l’installazione di telecamere all’uscita dell’E45 (fondamentali per l’individuazione di autori di reati) e dall’altro la prosecuzione di iniziative educative già in atto, verso i giovani del territorio.

Si tratta in particolare di alcuni gruppi, bollati come ‘baby gang’, termine che loro rifiutano, ai quali vengono imputati danneggiamenti e comportamenti scorretti, fino ad atti di bullismo. Gli ’educatori di strada’ che li hanno contattati tendono a smorzare l’allarmismo sulla gravità del fenomeno, avendo trovato risposte positive, ma premettendo comunque che la loro azione si gioca su tempi lunghi. In ogni caso è risultato subito cruciale un impegno educativo e inclusivo che coinvolga tutta la comunità con le scuole e famiglie.

re.ce.