Baby sitter in Francia da giovane: ritrova i ‘suoi’ bimbi dopo 70 anni

Cesena, 4 luglio 2025 – Da Montecastello al nord della Francia. Correva l’anno 1953 quando l’agricoltore Enrico Amadei, residente a Montecastello (frazione di Mercato Saraceno), decide di cercare lavoro all’estero per poter mantenere la famiglia. A casa resta la moglie, l’infaticabile azdora Minghina, che deve accudire la numerosa prole. Quando arriva a Us nella Val d’Oise, presso la tenuta del Château de Dampont, gli affidano un enorme trattore. Enrico non ne ha mai guidato uno, ma non lo dice, non si scoraggia, da buon lavoratore romagnolo si butta nell’impresa, impara in fretta. I padroni sono ricchi proprietari terrieri, la famiglia Potin, che vive in un grande castello e vanta altre proprietà nella zona, fino a Benerville sur Mer. Quando dopo qualche anno i signori Potin hanno necessità di assumere una baby-sitter, per due dei loro cinque figli, Enrico propone di assumere la propria figlia.

E così Lena, allora aveva solo 17 anni, fa la valigia, lascia Montecastello, prende da sola il treno per la Francia e raggiunge il padre. Durante il suo anno di lavoro riceve e invia cartoline al fidanzato rimasto a Montecastello. Poi rientra in Italia, assieme al padre. Dopo pochissimi anni, Lena si sposa e nel 1958 nascerà Gibi, la prima figlia. Nella memoria di Lena resta questa favolosa vacanza lavoro, il ricordo affettuoso di quelle bimbe francesi, in realtà solo poco più giovani di lei. Ora Lena ha 86 anni e vanta uno spirito ancora giovanissimo. Da tempo desiderava rivedere quei luoghi francesi, di conoscere il destino di quelle persone che hanno intrecciato, anche se solo per poco tempo, la loro esistenza alla sua.

La figlia Gibi si attiva per realizzare il sogno della madre in occasione del suo ottantaseiesimo compleanno. Non si ferma di fronte a barriere linguistiche e alle scarse tracce lasciate da questa esperienza. Recupera le cartoline inviate da suo padre all’allora fidanzata e trova l’indirizzo. Il luogo ha cambiato nome, ma riesce a contattare l’ufficio anagrafe del posto, grazie all’aiuto di amici che parlano francese. Una gentilissima impiegata comunale capisce immediatamente di quale castello si tratti e comunica che i figli dei signori Potin sono ancora tutti vivi. Si farà carico lei stessa di comunicare con loro. Così, in occasione del compleanno di Lena, si parte per la Francia e i gentilissimi signori Potin ricevono questa delegazione italiana che viaggia a ritroso nel tempo. La vecchia foto dove erano ritratti i cinque piccoli Potin, che Lena conserva gelosamente, si sovrappone alla foto di quei bimbi invecchiati, assieme alla loro baby-sitter di 70 anni fa.

Le grandi sale del castello sono ancora arredate in stile impero, con enormi lampadari veneziani, statue, arazzi, vetrate colorare. Nelle torri si possono ammirare le scaffalature a muro, dove regnano, polverosi e muti, innumerevoli vecchi libri, testimoni di un’epoca passata. Il castello non è più abitato, ma congelato nel tempo. Prende vita occasionalmente, quando viene noleggiato come set cinematografico. Lena ha quindi potuto rivedere e ripercorrere il set della sua giovinezza, attrice per un giorno del suo sogno divenuto realtà.