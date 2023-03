Baccini-Buonguerrieri, è scontro sulla frana

Da giovedì le auto e gli altri mezzi leggeri fino a 3,5 tonnellate, per sorpassare la frana che ha interrotto la SP138 fra Bagno-San Piero, possono percorrere per alcune decine di metri la pista ciclopedonale senza dover andare sulla E45 sino a Verghereto e poi tornare indietro a Bagno-San Piero. La pista ciclopedonale può essere percorsa a senso unico alternato, regolato da semaforo e con limitazioni orarie: dalle 12,30 alle 13,45 e dalle 18 alle 8,30, quando cioè non è aperto il cantiere dei lavori sulla frana. E sul problema frana sulla SP138, va ora in strada la polemica politica dopo che mercoledì scorso un comunicato di Fratelli d’Italia, a firma di Cesare Polidori, coordinatore di FdI per la Valle del Savio, denunciava "Disagi, burocrazia assurda e accanimento contro i cittadini che cercano di trovare una soluzione ai problemi della viabilità". Comunicato cui ha subito replicato duramente il sindaco di Bagno, Marco Baccini: "Dopo una settimana di lavoro incessante nella ricerca di ripristinare quanto prima possibile una situazione di normalità, leggere l’intervento del coordinatore locale di FdI, che ’il Comune è immobile’, rappresenta un’offesa a tutti coloro che invece si stanno impegnando con grande assunzione di responsabilità a tutti i livelli". Sottolinea poi il primo cittadino di Bagno: "A distanza di una settimana, da un evento franoso così complesso e rischioso, è stata attivata una soluzione alternativa, che seppure limitata e temporanea, è tecnicamente l’unica possibile per ampliare le possibilità di collegamento fra Bagno e San Piero. Ciò è stato fattibile solo grazie al lavoro incessante dei tecnici e operai della Provincia, della aziende locali al lavoro, dei tecnici comunali e dell’Amministrazione comunale nel suo ruolo di coordinamento e raccordo fra tutti gli enti competenti, il cantiere e le necessità della Comunità. Mi preme sottolinearlo sia per dimostrare gratitudine e vicinanza a tutti coloro che sono coinvolti nella soluzione del problema, che per rispondere all’interrogazione consiliare avanzata dalla consigliera Alice Buonguerrieri, puntualmente arrivata solo per denigrare l’operato svolto".

E a proposito dell’interrogazione da parte di FdI "per far chiarezza sulle modalità e i tempi di interventi", c’è da dire che esse sono due. Una in Comune con il consigliere Alice Buonguerrieri, parlamentare e coordinatore provinciale del partito, e una in Provincia con il consigliere Lucio Moretti. In quella presentata in Comune, FdI chiede, fra l’altro, "di fare chiarezza sulle cause dell’evento franoso e di chi sia la proprietà del terreno da cui è partita la frana e se si ravvisano responsabilità in merito all’evento in capo a proprietari o terzi. Vogliamo poi certezze sugli interventi ed i tempi di ripristino della viabilità e chiediamo di trovare una vera viabilità alternativa".

Gilberto Mosconi