Baccini incontra Bignami: "Dateci subito gli aiuti"

di Gilberto Mosconi

Venerdì il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, ha ricevuto il viceministro alle Infrastrutture, onorevole Galeazzo Bignami, e l’onorevole Alice Buonguerrieri, concittadina e consigliera comunale che sono venuti in sopralluogo nel territorio del Comune termale d’Alto Savio. Lo ha comunicato il primo cittadino di Bagno, che poi ha aggiunto e commentato: "Siamo andati insieme a vedere i maggiori dissesti accaduti nel nostro territorio comunale. Ho mostrato loro le frane sulla provinciale SP26 del Carnaio (che collega San Piero e Santa Sofia) e la frana che ha interrotto la viabilità sulla statale SS71 Umbro-Casentinese-Romagnola (nel tratto Quarto-Turrito di Sarsina). Ho notato grande serietà e attenzione nel prendere atto della rilevanza dei dissesti e dei danni diretti e indiretti, nonché una responsabilità istituzionale ad intervenire".

Sottolinea poi Baccini: "Abbiamo convenuto insieme che ciò che è necessario sono risorse economiche capienti, ma soprattutto una concreta capacità operativa di realizzare le opere di costruzione con tempi brevissimi. Arginata l’emergenza, ora dobbiamo ricostruire in tempi brevi e bene. Presto e bene non vanno quasi mai d’accordo, ma questa volta dobbiamo agire in modo straordinario. Auspichiamo che queste buone premesse possano tradursi in fattiva e concreta realtà, per ripartire con coraggio e ottimismo. Ringrazio i nostri rappresentanti di Governo per l’attenzione e l’interesse mostrato e terrò aggiornati i cittadini aggiornati su ogni evoluzione".