Bacco, tabacco e Venere in Fiera

Il fascino dell’antico torna protagonista questo weekend a Cesena Fiera con ‘C’era una volta’. Sabato e domenica dalle 9 alle 18.30 appuntamento con oltre 200 espositori e le loro proposte di antiquariato, modernariato e brocantage. Grande novità è la mostra collaterale ’Bacco, tabacco e Venere’, curata dal forlivese Deano Pantoli, che raccoglie pezzi da collezione provenienti da tutta Italia, gelosamente custoditi da privati e raramente esibiti al pubblico. Tre i filoni della mostra in cui saranno esposte rare bottiglie di vino, oggetti storici del processo di vinificazione come densimetri e mostimetri, insieme ad articoli da fumo dell’epoca del Regno d’Italia messi a disposizione dal collezionista Filippo Comandini. Spazio poi a Venere, raccontata attraverso immagini e dipinti che hanno fatto la storia dell’arte come Tiziano e Giorgione. Non mancano infine le tradizionali proposte di vintage e modernariato, l’arredamento industriale, l’oggettistica e i mobili di un tempo.