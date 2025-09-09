Badafest, due giorni di festa e beneficenza

E’ iniziato il conto alla rovescia per la quarta edizione del Badafest, la festa per ricordare Federico Manca, morto a soli 24 anni il 6 luglio 2021, investito da un treno. L’appuntamento è al Parco di Levante e la grande novità di quest’anno è che l’evento si svolgerà in due giorni, sabato 20 e domenica 21 settembre. L’organizzazione è a cura di un gruppo consistente di amici di Federico, in collaborazione con il Comune che ha deciso di credere in questo momento di grande significato per tutta la città. Il ricavato dell’evento verrà devoluto sempre in beneficenza. Nel 2022 Badafest ha donato 2.300 euro al Centro Famiglie Asp del Rubicone; nel 2023 ha donato 3.500 euro al Centro Famiglie Asp del Rubicone e 500 euro all’associazione ’I Bambini al primo posto’; e nel 2024 ha donato 6.000 euro al Centro Famiglie Asp del Rubicone, 300 euro all’associazione ’I Bambini al Primo Posto’ e 2.000 euro all’associazione ’La Casa del Parco’. In totale le donazioni di questi anni hanno raggiunto i 12.800 euro. L’organizzazione cerca volontari. Le persone interessate possono inviare una mail a volontari@badafest.it, scrivendo nome, cognome, numero di telefono e tipo di mansione a scelta tra bar, manovalanza e pulizia del parco. I primi nomi confermati sono Aurolo Borealo, Danielle, Laguna Bollente, Lovvbombing, Djomi, Crookers dj set, Cosmetic, Weirdbloom, Cous Cous a Colazione, Cacao e tanti altri che saranno annunciati sul profio instagram del Badafest.

"Il Badafest nasce nell’estate di tre anni fa – spiegano gli organizzatori –, dal desiderio di trasformare un dolore profondo in un’azione concreta per il bene comune. È un evento dedicato a Federico Manca, per tutti ’Bada’, un amico speciale la cui scomparsa ha lasciato un segno profondo nella comunità. L’idea è quella di partire da un’esperienza personale per generare qualcosa di bello, utile e significativo per il territorio. Crediamo in una generazione più consapevole, capace di chiedere aiuto senza vergogna. Partendo dalle scuole, dove spesso le emozioni nascono, ma restano inascoltate, vogliamo contribuire a sfatare i tabù legati alla salute mentale. Attraverso l’arte, la cultura e l’ascolto, vogliamo ribadire un messaggio chiaro, perché chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di forza, ed il benessere psicologico è un diritto. Ogni giovane ha il diritto di sentirsi accolto e ascoltato. Per questo raccogliamo fondi da destinare a progetti che sostengono la salute mentale. In tre edizioni il festival è riuscito, in collaborazione con il Centro Famiglie Asp del Rubicone, a potenziare lo sportello psicologico nella scuola medie Dante Arfelli di Cesenatico; e ha sostenuto associazioni che operano nel sociale. Dopo un primo impegno sulla prevenzione, oggi grazie alla collaborazione con la cooperativa Amici di Gigi, Badafest riesce a intervenire anche nei casi più fragili, quando non basta la prevenzione".

Giacomo Mascellani