Badafest raddoppia, ricavato in beneficenza

Sabato e domenica al Parco di Levante si terrà la quarta edizione del Badafest, la festa per ricordare Federico Manca, il ragazzo deceduto a soli 24 anni il 6 luglio 2021, investito da un treno. La novità più consistente è la durata dell’evento che di fatto raddoppia, passando da una a due giornate. L’organizzazione è a cura di un gruppo consistente di amici di Federico, assieme alla famiglia del ragazzo e con la collaborazione del Comune di Cesenatico che ha deciso di sostenere e credere in questo momento di grande significato per tutta la città. Il ricavato dell’evento verrà devoluto sempre in beneficenza.

Nel 2022 Badafest ha donato 2.300 euro al Centro Famiglie Asp del Rubicone, nel 2023 ha donato 3.500 euro al Centro Famiglie Asp del Rubicone e 500 euro all’associazione ’I Bambini al primo posto’, e nel 2024 ha donato 6.000 euro al Centro Famiglie Asp del Rubicone, 300 euro all’associazione ’I Bambini al Primo Posto’ e 2.000 euro all’associazione ’La Casa del Parco’. In totale le donazioni di questi anni hanno raggiunto i 12.800 euro.

Alla presentazione svoltasi ieri, sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli e il vicesindaco Lorena Fantozzi; Michele Sanza, direttore del Dipartimento Salute Mentale e dipendenze patologiche di Forlì-Cesena, Manuele Broccoli dirigente dell’Asp del Rubicone, Stefano Noziglia della cooperativa Amici di Gigi e Claudio Cavallaro in rappresentanza degli organizzatori, il cui scopo è trasformare un dolore profondo in un’azione concreta per il bene comune.

Gli amici di Federico, per tutti ’Bada’, sono molto determinati: "Crediamo in una generazione più consapevole, capace di chiedere aiuto senza vergogna. Partendo dalle scuole, dove spesso le emozioni nascono, ma restano inascoltate, vogliamo contribuire a sfatare i tabù legati alla salute mentale. Attraverso l’arte, la cultura e l’ascolto, vogliamo ribadire un messaggio chiaro, perchè chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di forza. Il benessere psicologico è un diritto e non un lussoo. Ogni giovane ha il diritto di sentirsi accolto e ascoltato. Dal 2022 la nostra missione è raccogliere fondi e destinarli integralmente a progetti che sostengono la salute mentale sul territorio. Vogliamo essere parte attiva del cambiamento, costruendo qualcosa di duraturo. Il Badafest è più di una festa, è un ponte tra cultura, musica, arte e solidarietà. In tre edizioni, il festival è riuscito, in collaborazione con il Centro Famiglie Asp del Rubicone, a potenziare lo sportello psicologico attivo nella scuola media Dante Arfelli di Cesenatico. Ha inoltre sostenuto associazioni locali che operano nel sociale. Dopo un primo impegno sulla prevenzione, oggi grazie alla collaborazione con la cooperativa Amici di Gigi, riusciamo ad intervenire anche nei casi più fragili, quando la prevenzione da sola non basta".

