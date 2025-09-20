La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Imprenditore morto in moto Previsioni meteoCandidati impresentabiliBar CarlinoFestival FilosofiaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaBadafest, la quarta edizione al via. Due giorni di iniziative: il programma
20 set 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Badafest, la quarta edizione al via. Due giorni di iniziative: il programma

Badafest, la quarta edizione al via. Due giorni di iniziative: il programma

Cancelli aperti dalle 14 al parco di Levante. Il ricavato dell’evento al dipartimento di salute mentale.

Cancelli aperti dalle 14 al parco di Levante. Il ricavato dell’evento al dipartimento di salute mentale.

Cancelli aperti dalle 14 al parco di Levante. Il ricavato dell’evento al dipartimento di salute mentale.

Per approfondire:

Oggi al parco di Levante prende il via la quarta dizione del Badafest, la festa per ricordare Federico Manca, il ragazzo deceduto a soli 24 anni il 6 luglio 2021, investito da un treno. La novità più consistente è la durata dell’evento che raddoppia, passando da una a due giornate.

Oggi i cancelli apriranno alle 14 e sino alle 19 si terranno diversi laboratori, incluso quello per la realizzazione delle ’balene’ che i Centri di salute mentale dell’Ausl vende per sostenere iniziative a favore di adolescenti e giovani adulti. Dalle 14 alle 17 si terranno esibizioni allo skatepark, con la possibilità per tutti di cimentarsi.

Molto spazio sarà dedicato alla musica dal vivo e a partire dalle 16 si terranno i concerti delle band Aurolo Borealo, Danielle, Laguna Bollente, Lovvbombing e Djomi. Per tutta la giornata sarà attiva una postazione bar e a partire dalle 17 anche la postazione food.

La festa proseguirà domani, con i cancelli che apriranno prima, alle 11, con altre proposte di laboratori e lo skatepark sempre aperto. Nel pomeriggio a partire dalle 16 si esibiranno dal vivo Crookers dj set, Cosmetic, Weirdbloom, Cous Cous a Colazione e Cacao. Dalle 11 aprirà la postazione bar e dalle 12.30 apre anche lo stand dove poter mangiare.

L’organizzazione è a cura di un gruppo consistente di amici di Federico, assieme alla famiglia del ragazzo e con la collaborazione del Comune di Cesenatico. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza, per sostenere il Dipartimento Salute Mentale e dipendenze patologiche di Forlì-Cesena, l’Asp del Rubicone e la cooperativa ’Amici di Gigi’ che ha nove comunità delle quali sei a San Mauro Pascoli ed in provincia di Rimini e tre a Castiglione di Ravenna.

g. m.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaBeneficenza