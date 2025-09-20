Badafest, la quarta edizione al via. Due giorni di iniziative: il programma

Oggi al parco di Levante prende il via la quarta dizione del Badafest, la festa per ricordare Federico Manca, il ragazzo deceduto a soli 24 anni il 6 luglio 2021, investito da un treno. La novità più consistente è la durata dell’evento che raddoppia, passando da una a due giornate.

Oggi i cancelli apriranno alle 14 e sino alle 19 si terranno diversi laboratori, incluso quello per la realizzazione delle ’balene’ che i Centri di salute mentale dell’Ausl vende per sostenere iniziative a favore di adolescenti e giovani adulti. Dalle 14 alle 17 si terranno esibizioni allo skatepark, con la possibilità per tutti di cimentarsi.

Molto spazio sarà dedicato alla musica dal vivo e a partire dalle 16 si terranno i concerti delle band Aurolo Borealo, Danielle, Laguna Bollente, Lovvbombing e Djomi. Per tutta la giornata sarà attiva una postazione bar e a partire dalle 17 anche la postazione food.

La festa proseguirà domani, con i cancelli che apriranno prima, alle 11, con altre proposte di laboratori e lo skatepark sempre aperto. Nel pomeriggio a partire dalle 16 si esibiranno dal vivo Crookers dj set, Cosmetic, Weirdbloom, Cous Cous a Colazione e Cacao. Dalle 11 aprirà la postazione bar e dalle 12.30 apre anche lo stand dove poter mangiare.

L’organizzazione è a cura di un gruppo consistente di amici di Federico, assieme alla famiglia del ragazzo e con la collaborazione del Comune di Cesenatico. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza, per sostenere il Dipartimento Salute Mentale e dipendenze patologiche di Forlì-Cesena, l’Asp del Rubicone e la cooperativa ’Amici di Gigi’ che ha nove comunità delle quali sei a San Mauro Pascoli ed in provincia di Rimini e tre a Castiglione di Ravenna.

g. m.