’Badafest’ porta sostegno ai giovani

Federico Manca continua a vivere nel cuore dei suoi cari e delle persone che gli hanno voluto bene. La conferma viene dalla generosità del ’Badafest’, l’evento organizzato il 1° ottobre al Parco di Levante, in memoria di Federico, conosciuto da tutti come ’Bada’, deceduto il 6 luglio 2022 a soli 24 anni. La seconda edizione della festa, svoltasi con il patrocinio e il sostegno del comune di Cesenatico, è stata caratterizzata da musica e arte, per un incontro importante, tenuto insieme da un grande spirito di solidarietà che, dopo l’appuntamento dell’estate precedente, si è riconfermato con una grande partecipazione. L’iniziativa ha una significativa finalità solidale. Sono stati raccolti oltre 4mila euro, di cui 500 sono stati donati all’associazione ’I bambini al primo posto’ e il resto è stato destinato al Centro Famiglie Asp del Rubicone.

Gli organizzatori del ’Badafest’ credono molto in questo momento in cui si ricorda Federico: "Abbiamo vissuto un’emozione indescrivibile, con impegno e determinazione ci siamo regalati una luminosa giornata di arte, skate e musica. Il merito è di Bada, che unisce sempre e ispira cose belle, del Comune e dei volontari. Vogliamo ringraziare i partecipanti che hanno contribuito a rendere la festa unica e ci hanno permesso di raccogliere fondi per il nostro progetto. L’obiettivo è di creare un punto di ascolto e sostegno psicologico per i giovani, che possa avere un impatto vero sul territorio".

Il Centro famiglie Asp del Rubicone auspica di veder proseguire il Badafest e che tutti gli agenti educativi possano tenere alta l’attenzione sulle nuove generazioni, dedicando loro servizi e ascolto, anche nelle scuole e allo stesso festival". All’incontro svoltosi ieri mattina nella sala consiliare del Palazzo municipale di Cesenatico, sono intervenuti gli amministratori, con in testa il sindaco Matteo Gozzoli e la vicesindaco Lorena Fantozzi: "Il Badafest è la prova che anche da grandi dolori possono nascere dei germogli preziosi; vedere così tanti giovani divertirsi nel nostro parco è stato bellissimo. Il tutto è reso ancora più prezioso dalla finalità di questa grande festa, che ancora una volta ha dimostrato di voler aiutare e sostenere concretamente il territorio. La comunità di Cesenatico e non soltanto i giovani, ha dimostrato di essere vicina ancora una volta alla famiglia di Federico e a tutte le persone che gli volevano bene".

Giacomo Mascellani