"Badafest progetto a sostegno dei giovani"

E’ stato definito il programma dell’edizione 2024 del Badafest, la festa organizzata dai giovani di Cesenatico per ricordare Federico Manca, il ragazzo scomparso il 6 luglio del 2022 all’età di soli 24 anni, soprannominato appunto Bada. L’appuntamento è in programma domenica 22 settembre e l’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Cesenatico che ha deciso di sostenere e credere in questo momento di grande significato e convivialità per tutta la città, dove ci sarà tanta musica, esibizioni di skate e momenti conviviali. L’obiettivo è fare qualcosa di concreto per i giovani e rendersi utili dal punto di vista pratico sul territorio. Il ricavato dell’evento verrà devoluto ancora una volta in beneficenza con l’obiettivo di creare un progetto di ascolto e sostegno psicologico per i ragazzi e le ragazze del territorio. A pochi giorni dall’appuntamento, sono gli stessi giovani organizzatori a far sentire la loro voce: "Il Badafest nasce dal bisogno di trovare luce in un’estate del 2022 che ha portato con sé un momento difficile per la nostra comunità. Vogliamo trasformare il gesto e la perdita del nostro amico Bada in un’occasione per ricordare e celebrare la vita. Sentiamo il bisogno di trasformare il vuoto che si è creato in qualcosa di positivo e condiviso. La voglia di ricordare Bada nel modo che più lo rappresenta è troppo forte per ignorarla. Così, attraverso le sue passioni, che sono la musica, l’arte e lo skate, le stesse che accomunano anche noi, abbiamo deciso di fare la nostra parte, raccogliendo fondi per sostenere chi si impegna ogni giorno nella tutela del benessere psicologico dei più giovani. Grazie alle scorse edizioni, siamo riusciti a donare 500 euro all’associazione "I Bambini al primo posto" e 6.500 euro all’Azienda pubblica di servizi alla persona del Rubicone, che offre sostegno psicologico nelle scuole. Dal 2022 il nostro contributo ha permesso di aumentare le ore di supporto psicologico disponibili per gli studenti della scuola media di Cesenatico. È un piccolo passo, ma ci riempie di orgoglio per il cammino intrapreso. Il nostro sogno è che il Badafest diventi un evento che, con il tempo, si trasformi in un progetto di ascolto e sostegno per i più giovani, capace di fare la differenza su tutto il nostro territorio". Al Badafest quest’anno parteciperanno il dj Venerus, l’attore Roberto Mercadini, gli artisti Il Mago del Gelato, Viaggi Andromeda, Pinakotek, The Weirdolls, Lorenzo Manca, Walter e dj Nersone. Allo Skatepark di Cesenatico è in programma un contest nel primo pomeriggio dalle 14 alle 17. Si terranno anche laboratori di cianotipia e parkour dalle 16 alle 19, mentre per l’intera giornata sarà possibile visitare la mostra fotografica di Lorenzo Manca.

