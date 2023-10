Badafest, rock e skate al Parco di Levante

Oggi , domenica, si tiene il Badafest, la giornata dedicata a Federico Manca, soprannominato Bada, prematuramente scomparso il 6 luglio 2022 all’età di 24 anni. L’appuntamento è dalle 15 sino a tarda sera, al Parco di Levante, dove un gruppo di amici di Bada ha organizzato un evento con dj, musicisti, band, artisti e appassionati di skate. L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Cesenatico, che crede nel progetto degli organizzatori e della famiglia Manca, il cui obiettivo è far nascere un punto di ascolto per i giovani del territorio che hanno bisogno di confrontarsi. Nell’area vicino alla casa colonica gestita dalla società del centro sociale Cesenatico Insieme, i protagonisti saranno Supertommi, Sunset Scream, Futura, Ono, JukeBox 74, Funk Rimini, Brace, Toffolomuzik, Jaylik, Edere, Cecilia Mancinelli, Lucia Gardini e altri artisti e persone appassionate di musica. Fra le novità, rispetto alla prima edizione dell’evento organizzata lo scorso anno, verrà anche allestito un contest allo Skatepark, presente sempre all’interno del Parco di Levante, nell’area affacciata su viale Dei Mille e la palestra del Liceo scientifico "Enzo Ferrari". Per l’intera giornata sarà in funzione anche uno stand gastronomico, il cui ricavato sarà sempre devoluto in beneficenza. La somma raccolta lo scorso anno, oltre 2mila euro, è stata devoluta interamente al Centro famiglie del Rubicone che si occupa del benessere e del sostegno delle famiglie nel territorio di Cesenatico e dei comuni della valle confinante. Il centro è attivo anche nell’ambito dell’adolescenza.

Giacomo Mascellani