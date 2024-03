Badante per persone parzialmente sufficienti

Famiglia privata di Cesena cerca badante con esperienza per due persone parzialmente autosufficienti. Si richiedono pulizie domestiche e preparazione pasti. Gradita formazione relativa all’assistenza familiare, indispensabile essere automuniti se non domiciliati in zona. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

L’offertà è valida fino al 21/03/2024.

Si offre un contratto a tempo indeterminato con orario part time: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Per candidarsi, dopo essersi registrati con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.