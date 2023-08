Bagnarola, c’è ’BluDolce’e il suo spazio bimbi

di Giacomo Mascellani

Bagnarola continuerà ad avere un servizio per i piccoli di età compresa da uno a tre anni. L’appello dei genitori della frazione di Cesenatico è stato accolto e lo Spazio Bambini di via Almerici, da 23 anni punto di riferimento per le famiglie con bambini, non chiuderà e diventa ’BluDolce’. Il passaggio delle chiavi dalla cooperativa Granata, che aveva rinunciato al rinnovo della convenzione, alla cooperativa sociale Società Dolce, che a Cesenatico gestisce già il nido d’infanzia L’arcobaleno, è avvenuto alla presenza dei dirigenti del Comune, Silvio Mini e Laura Pagliarani.

Stella Coppola, responsabile dell’area Centro di Società Dolce, spiega il progetto che vuole portare avanti la cooperativa: "In primo luogo abbiamo cercato un nome adeguato alla struttura, che è vicina al mare, ma non lontana dai territori dell’entroterra. Volevamo infatti trovare un nome che riuscisse a dare un’identità culturale e ludica ad un servizio educativo fondamentale per molte famiglie durante alcune ore della giornata. Abbiamo quindi pensato al colore blu proprio come quello del mare e alla dolcezza delle nostre colline, che ben si sposano in questo abbinamento particolare. Così è nato ’BluDolce’. Saranno mantenute le caratteristiche di spazio integrativo proprio dove il Comune mette a disposizione i locali, sostenendo parte dei costi di frequenza per le famiglie residenti a Cesenatico".

Situato a metà strada tra Cesena e Cesenatico, BluDolce rappresenta un’interessante soluzione ed un’idea innovativa per cercare di conciliaere i tempi di vita e di lavoro dei genitori che vivono in zona, ma rappresenta anche un’opportunità per la socializzazione dei bambini che non frequentano i nidi d’infanzia. La struttura, di recente costruzione, è circondata da un giardino per le attività all’aperto e gli ambienti interni sono comunque ampi.

"La nostra proposta - dice Donatella Forlenza, coordinatrice dei servizi educativi dell’area Centro della Società Dolce -, è offrire un luogo sereno ed accogliente, insieme alle educatrici che già vi lavoravano con grande profitto e con notevole impegno e passione. Per l’immediato futuro l’obiettivo sarà di assicurare al territorio la presenza di servizi integrativi di qualità per la prima infanzia, con proposte diversificate e flessibili per le famiglie".

La struttura di Bagnarola può accogliere fino a 23 bambini da 1 a 3 anni. Aprirà lunedì 11 settembre e le attività andranno avanti fino al mese di giugno, con possibilità di ampliamento il sabato mattina, e anche nel mese di luglio e di agosto. Gli orari dal lunedì al venerdì, offrono due possibilità di frequenza, che sono dalle 7.45 alle 12.45, oppure dalle 8.15 alle 13.15. Le iscrizioni per l’anno 2023-2024 sono già aperte".

Non sono previsti il pasto, né la nanna, ma è somministrata una merenda conforme alle indicazioni della tabella dietetica in uso nei nidi del territorio comunale. La tariffa mensile per i bambini residenti nel Comune di Cesenatico è di 280 euro, che sale alla somma di 385 euro sempre mensili per coloro che risiedono fuori dal comune.

Sarà possibile visitare il servizio e conoscere il personale BluDolce mercoledì 6 settembre, dalle 17 alle 18.30. Inoltre è possibile avere ulteriori informazioni telefonando al numero 0547-610210 oppure inviando una mail a [email protected].