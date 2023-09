Bagno, altri due parcheggi a pagamento

di Gilberto Mosconi

Inizio di settimana con due altri parcheggi con ticket. Ne dà comunicazione ai cittadini il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, con una nota che esordisce così: "A partire da lunedì 11 settembre la sosta degli autoveicoli al parcheggio dell’Orto di Fedelino (quello davanti alle Poste) e a quello di via della Speranza diventeranno a pagamento. Si tratta di una decisione che abbiamo assunto allo scopo di incentivare un uso più corretto dei parcheggi nel centro urbano di San Piero e contrastare il fenomeno del parcheggio garage".

Sottolinea, poi, il primo cittadino di Bagno: "Riteniamo che i parcheggi del centro urbano debbano consentire un uso utile a fruire dei servizi pubblici ed economici ivi situati, offrendo un ricambio fisiologico, ma necessario ad ampliare quanto più possibile il numero degli utilizzatori. Ciò che invece è impedito dall’uso distorto che viene fatto dei parcheggi gratuiti, troppo spesso ed in modo prolungato, trasformati in garage a cielo aperto. Comprendo che questa decisione possa sembrare ’dannosa’ ad una valutazione immediata, ma risponde al dovere di gestire uno sviluppo ordinato ed utile del tessuto sociale ed economico del centro urbano a favore di tutta la Comunità e non solo di un numero ristretto di beneficiari".

La nota del sindaco Baccini ricorda poi che in merito all’operatività dei parcheggi, tutti gli stalli a pagamento a San Piero in Bagno sono così regolati: validità solo giorni feriali, dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Tariffe: 15 minuti 0,20 euro, 30 minuti 0,60, un’ ora un euro, giornaliero 4, abbonamento 6 mesi 150, abbonamento un anno 300 euro.

Dopo un avviso ai cittadini sul fatto che "nei prossimi mesi verrà incentivata l’attività di controllo e repressione dei parcheggi ’selvaggi’, in particolar modo quelli sopra i marciapiedi, che rappresentano un altro fenomeno troppo diffuso e dannoso per le categoria deboli della comunità", Baccini dà una buona notizia agli automobilisti: "Anticipo che sono stati affidati i lavori di ampliamento del parcheggio dell’ Orto di Fedelino e del parcheggio di via Coltelli, che consentiranno di realizzare complessivamente 36 nuovi stalli di sosta a servizio del centro urbano di San Piero, di cui 16 al parcheggio dell’ Orto di Fedelino e 20 nuovi stalli al parcheggio di via Coltelli. Auspico la comprensione matura e responsabile di tutti e l’assunzione di un atteggiamento rispettoso, sia delle regole che della Comunità stessa".