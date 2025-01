Bagno capitale del Padel. In gara i borghi più belli

"Un evento imperdibile sta per arrivare a Bagno di Romagna il 14-15-16 marzo. Il nostro splendido borgo termale sarà palcoscenico del 1° Torneo Nazionale di Padel dei Borghi più belli d’Italia". Lo annunciano il sindaco Enrico Spighi e l’assessore allo Sviluppo Turistico Giovani e Sport, Mattia Lusini, che poi sottolineano: "Un grande onore e una straordinaria opportunità. Il circuito de "I Borghi più belli d’Italia" riunisce 315 borghi unici in tutta Italia, di cui 15 nella nostra amata Emilia Romagna. Dal 2023, anche Bagno di Romagna fa parte di questa prestigiosa rete e non poteva esserci occasione migliore per metterci in mostra. Un grazie speciale a "River22", che ha creduto da subito in questo evento, contribuendo con entusiasmo e professionalità alla sua progettazione. Sport, natura, benessere e buon cibo, questa sarà una" tre giorni" all’insegna delle nostre eccellenze. Un’occasione perfetta per far scoprire il nostro territorio e accogliere nuovi visitatori".

Il gioco del Padel, sport con trend in aumento anche in Italia dove registra sempre più appassionati, da settembre scorso ha portato i suoi colpi a volo anche a Bagno. E ciò grazie all’intuizione, al dinamismo, alla concretezza imprenditoriale di Moreno Para, coadiuvato dal figlio Federico, che con la "River22 Sporting Club" hanno realizzato, in breve tempo, anche un moderno impianto per il Padel. Un impianto con due campi coperti, riscaldati, super panoramici, con struttura in vetro e copertura apribile a 360° gradi. Una bella struttura per accogliere e cogliere al balzo e al rimbalzo il "1° Torneo Nazionale di Padel de "I Borghi più belli d’Italia"".

Gilberto Mosconi