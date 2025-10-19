Bagno capofila della transizione ecologica

"Il Comune di Bagno di Romagna avvia un percorso di grande valore strategico e ambientale, promuovendo la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (Cer)". Lo comunicano il sindaco del Comune termale d’Alto Savio, Enrico Spighi, e la vicesindaca e assessora allo Sviluppo territoriale ed economico, Claudia Mazzoli, che aggiungono: "L’amministrazione comunale intende assumere un ruolo attivo e di coordinamento quale soggetto facilitatore, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, imprese e realtà del territorio nella creazione di un modello energetico condiviso, sostenibile e innovativo. Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano oggi uno degli strumenti più efficaci per affrontare le sfide della transizione ecologica. Consentono di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili all’interno della stessa comunità locale, generando benefici ambientali, economici e sociali. Attraverso questo progetto il Comune di Bagno di Romagna intende rafforzare la resilienza energetica del territorio, ridurre la dipendenza da fonti fossili e promuovere un modello partecipativo di gestione dell’energia, fondato sulla collaborazione e sull’interesse collettivo".

"A tal fine, l’amministrazione comunale – informano poi Spighi e Mazzoli – ha affidato alla società SGR Efficienza Energetica l’incarico per la redazione di una studio di fattibilità tecnico, amministrativo, giuridico ed economico, volto a individuare le migliori soluzioni per la nascita della Cer. Il Comune metterà a disposizione impianti esistenti e futuri sugli edifici pubblici, favorendo la creazione di una rete energetica diffusa e solidale". Per presentare il progetto, illustrare i vantaggi e le opportunità della Comunità energetica rinnovabile e raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei cittadini e imprese, l’Amministrazione organizza un incontro pubblico in calendario venerdì 24 ottobre, alle 20.30, nella sede municipale di palazzo Pesarini, via Verdi, 4, a San Piero in Bagno.

"Durante l’incontro – dicono a conclusione Spighi e Mazzoli – sarà inoltre illustrato il bonus del 40% previsto dal PNRR, un contributo a fondo perduto, che sostiene l’installazione di impianti fotovoltaici nell’ambito delle Cer. Tale misura rappresenta un’importante occasione per favorire la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese alla transizione energetica, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 30 novembre di quest’anno. Con questa iniziativa Bagno di Romagna si candida a diventare un laboratorio di innovazione energetica e sostenibilità, capace di coniugare tutela ambientale, risparmio economico e coesione sociale, un passo concreto verso un futuro più verde, solidale e indipendente".

gi. mo.