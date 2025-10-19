Bagno capofila della transizione ecologica

Bfc, trasferte decisive

Cesena
19 ott 2025
GILBERTO MOSCONI
Il Comune promuove la Comunità energetica rinnovabile. Il progetto sarà illustrato in un incontro pubblico in programma il 24 ottobre

La vicesindaca Claudia Mazzoli e il sindaco Enrico Spighi

"Il Comune di Bagno di Romagna avvia un percorso di grande valore strategico e ambientale, promuovendo la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (Cer)". Lo comunicano il sindaco del Comune termale d’Alto Savio, Enrico Spighi, e la vicesindaca e assessora allo Sviluppo territoriale ed economico, Claudia Mazzoli, che aggiungono: "L’amministrazione comunale intende assumere un ruolo attivo e di coordinamento quale soggetto facilitatore, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, imprese e realtà del territorio nella creazione di un modello energetico condiviso, sostenibile e innovativo. Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano oggi uno degli strumenti più efficaci per affrontare le sfide della transizione ecologica. Consentono di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili all’interno della stessa comunità locale, generando benefici ambientali, economici e sociali. Attraverso questo progetto il Comune di Bagno di Romagna intende rafforzare la resilienza energetica del territorio, ridurre la dipendenza da fonti fossili e promuovere un modello partecipativo di gestione dell’energia, fondato sulla collaborazione e sull’interesse collettivo".

"A tal fine, l’amministrazione comunale – informano poi Spighi e Mazzoli – ha affidato alla società SGR Efficienza Energetica l’incarico per la redazione di una studio di fattibilità tecnico, amministrativo, giuridico ed economico, volto a individuare le migliori soluzioni per la nascita della Cer. Il Comune metterà a disposizione impianti esistenti e futuri sugli edifici pubblici, favorendo la creazione di una rete energetica diffusa e solidale". Per presentare il progetto, illustrare i vantaggi e le opportunità della Comunità energetica rinnovabile e raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei cittadini e imprese, l’Amministrazione organizza un incontro pubblico in calendario venerdì 24 ottobre, alle 20.30, nella sede municipale di palazzo Pesarini, via Verdi, 4, a San Piero in Bagno.

"Durante l’incontro – dicono a conclusione Spighi e Mazzoli – sarà inoltre illustrato il bonus del 40% previsto dal PNRR, un contributo a fondo perduto, che sostiene l’installazione di impianti fotovoltaici nell’ambito delle Cer. Tale misura rappresenta un’importante occasione per favorire la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese alla transizione energetica, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 30 novembre di quest’anno. Con questa iniziativa Bagno di Romagna si candida a diventare un laboratorio di innovazione energetica e sostenibilità, capace di coniugare tutela ambientale, risparmio economico e coesione sociale, un passo concreto verso un futuro più verde, solidale e indipendente".

