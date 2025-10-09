"Bagno continua a perdere turisti, calo del 13,5%. Politiche sbagliate, fallimento che dura da tempo"

Bagno di Romagna continua a perdere turisti. Il calo del 13,5% riferito al periodo gennaio-agosto 2025 e riportato nell’apposita tabella riepilogativa della Regione Emilia Romagna è evidente.

A denunciare il problema è il gruppo di Fratelli d’Italia di Bagno di Romagna, col coordinatore Filippo Lanzi, che poi aggiunge: "Ormai, essere la pecora nera della provincia è diventato un triste primato per il nostro territorio. Quando si perde rilevazione dopo rilevazione è imperativo porsi domande serie e avere il coraggio di operare una netta discontinuità. Non ci sono più alibi per nascondere il fallimento. I dati ufficiali confermano che le politiche di sviluppo turistico degli ultimi dieci anni sono state un disastro totale. Tutto sbagliato e l’ex assessore al Turismo Francesco Ricci lo sa benissimo. Un mea culpa sarebbe gradito".

"La crisi ha responsabili ben precisi – prosegue Lanzi –. All’attuale Amministrazione non resta che riconoscere il danno ereditato e l’incapacità di arginarlo o di porvi rimedio. Questo calo ulteriore produce conseguenze negative per l’economia di tutte le attività presenti sul territorio, oltre che un calo di quanto incamerato attraverso la tassa di soggiorno. Con meno turisti c’è meno gettito. Con quali risorse questa Amministrazione pensa di sostenere un progetto di crescita? E che messaggio vuole mandare a quegli imprenditori e lavoratori che rischiano di diventare le prossime vittime di una politica turistica miope e fallimentare? Ci rivolgiamo al sindaco Spighi e all’assessore al Turismo Lusini. Basta favole, basta parole. I cittadini vogliono fatti".

gi. mo.