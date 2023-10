Bagno di Romagna, incontro con il sindaco sul piano urbanistico

Questa sera alle 20,30, al ristorante "Il Cacciatore" di Acquapartita di Bagno di Romagna, avrà luogo un incontro con i cittadini e gli esponenti della Giunta comunale di Bagno, presieduta dal sindaco Marco Baccini, per la presentazione del Pug-Piano Urbanistico Generale dell’Alta Valle del Savio, un Piano condiviso per i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Verghereto. Successivi incontri, per la presentazione del predetto PUG, sono in calendario, sempre alle 20,30, mercoledì 25 ottobre, a Palazzo Pesarini a San Piero e lunedì 30 ottobre a Palazzo del Capitano a Bagno.