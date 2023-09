Bagno di Romagna, Pinocchio in mostra al Palazzo del Capitano

E’ allestita sino al 17 settembre, a Palazzo del Capitano di Via Fiorentina, 40, a Bagno di Romagna, la mostra "Il mio Pinocchio", che espone opere in terracotta invetriata dell’artista toscano Marco Bonechi. La mostra fa parte integrante del progetto "Bagno d’Arte Estate 2023", coordinato da Giovanni Pretolani e Giuseppe Crociani, in collaborazione con Fondazione Abbatia Nullius Balneensis-Basilica S.Maria Assunta di Bagno. Per Info.: Ufficio Iat, Palazzo del Capitano, Bagno (0543911046).