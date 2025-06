Bagno diventa capitale del turismo sostenibile

Full immersion per tre giorni, a Bagno di Romagna, nell’ambito del turismo sostenibile e per la tutela dell’ambiente. Da venerdì a domenica sono in programma nel paese termale gli ECODays per la Natura e l’Ambiente, un evento di portata nazionale, promosso da UNIPLI-Unione Nazionale Pro Loco D’Italia, in collaborazione col Comune di Bagno e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Tante le occasioni di approfondimento e intrattenimento aperte al pubblico, partendo dalle conferenze in programma venerdì a Palazzo del Capitano, dalle 15 alle 19, dedicate alla tutela del patrimonio ambientale dei Parchi presenti all’evento, e alle 21 presentazione del libro "L’ultimo lupo di Strabatenza".

Sabato, alle 21, in Piazza Ricasoli, Giuliano Palma, cantante e musicista italiano conosciuto per il suo stile energico e versatile che comprende il soul, il rythm e il blues, si esibirà con la sua band in un concerto. Domenica mattina piazza Ricasoli si animerà con l’area EXPO, dove varie Pro Loco, provenienti dal territorio del Parco Nazionale e non solo, presenteranno i prodotti tipici in stand gastronomici tutti da gustare.

Da non perdere anche gli eventi collaterali, come "Ecomotiva-Un Festival in cammino", con trekking ed escursioni in e-bike in programma sabato, organizzato dall’associazione Dos Dias e la mostra Terra Madre con opere di Gianni Depaoli, Berthold Lauenrot, Maurizio Pilò e Elizaveta Sineva, a confronto con le fotografie di Isacco Emiliani (inaugurazione a Palazzo del Capitano venerdì alle 17), e presso la Loggetta Lippi sabato alle 18,30, a cura di Francesca Caldari.

gi.mo.