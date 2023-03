Bagno entra fra ’I Borghi più belli d’Italia’

di Gilberto Mosconi

Bagno di Romagna si presenta sulla prestigiosa vetrina e si prepara per celebrare il prestigioso riconoscimento ottenuto dal borgo termale, che da qualche mese è entrato a far parte del circuito de ’I Borghi più belli d’Italia’.

La cerimonia pubblica avrà luogo sabato mattina 25 marzo nella piazza Santa Maria Assunta a Bagno ovviamente alla presenza dell’intera amministrazione comunale e di tanti rappresentanti delle Istituzioni.

’I Borghi più belli d’Italia’ è un circuito selettivo a livello nazionale, che mira alla valorizzazione di quei borghi sparsi lungo il Bel Paese che esprimono un campione esclusivo di una riuscita unione di patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale e di tradizioni locali, che rappresenta il valore peculiare dell’Italia nel mondo.

La cerimonia sarà aperta dal concerto della Banda ’Santa Cecilia’ di Bagno-San Piero, che alle 10.30, suonerà per le vie del borgo, partendo dalla sede del Liceo scientifico ’Righi’ di via Manin a Bagno, i cui studenti si uniranno al corteo. Poi, alle 11, in piazza S.Maria Assunta verrà celebrato ufficialmente il momento del conferimento del riconoscimento alla presenza dei vertici e del presidente dell’associazione nazionale de ’I Borghi più Belli d’Italia’, dei sindaci di molti Comuni che fanno già parte del circuito, dei rappresentanti della regione Emilia Romagna, di destinazione turistica Romagna e con la gradita partecipazione di Alessio Boattini, studioso di storia locale del Gruppo Alpe Appennina, che nel suo intervento darà una contestualizzazione storica del borgo di Bagno. Inoltre, alle 11.45, seguirà la visita guidata alla mostra ’Il Sapere delle Mani’, curata dal Parco nazionale, allestita a Palazzo del Capitano, dove si terrà anche un brindisi inaugurale, con un rinfresco organizzato da Tre Terme e Hotel Tosco Romagnolo.

Sottolineano il sindaco, Marco Baccini, e l’assessore al Turismo, Francesco Ricci: "Far parte del circuito de ’I Borghi più belli d’Italia’ è la conferma del valore di Bagno e delle potenzialità che può esprimere attraverso le sue eccellenze che spaziano dal settore termale, al diffuso e identitario patrimonio ambientale che comprende il sito Unesco del Parco nazionale della riserva integrale di Sasso Fratino, dell’Area Wilderness del Fosso del Capanno nella catena dei Mandrioli, del bellissimo parco dei laghi alle falde del monte Còmero, dei luoghi culturali e religiosi peculiari, fino ai prodotti tipici del territorio valorizzati da una tradizione enogastronomica di primo livello".