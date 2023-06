Bagno, ex vivaio e chiosco due luoghi da valorizzare

di Gilberto Mosconi

Il Comune di Bagno di Romagna ha pubblicato due avvisi per valorizzare due luoghi, definiti dal Comune stesso, fondamentali per il tessuto socio-economico della comunità e dell’associazionismo: la casa dell’ex vivaio forestale ’Montanino’ a Bagno e l’area del chiosco in piazza Martiri a San Piero. Lo comunica il sindaco, Marco Baccini: "Le due iniziative rappresentano una grande opportunità per la vita locale, le associazioni e le realtà associative che desiderino promuovere la loro attività e diffondere la cultura e il valore della comunità locale a maggior rilievo". Le domande di partecipazione con le proposte andranno presentate entro il 19 (bando ex Vivaio) e il 21 luglio (chiosco in piazza Martiri).

Uno dei due bandi vuole favorire la promozione di cultura, tempo libero e sociale e riguarda l’assegnazione temporanea in uso gratuito di porzioni del complesso immobiliare ’Ex Vivaio forestale Montanino’ della Regione ma affidato a titolo gratuito al Comune fino al 2033. Cinque spazi potranno essere assegnati ad associazioni riconosciute e non riconosciute, di volontariato con finalità sociali, che intendano svolgere, senza scopo di lucro, attività di sviluppo culturale, sociale, educativo, sportivo, formativo, assistenziale, ambientale, ricreativo e associativo per l’interesse della comunità, aperte ai cittadini e rivolte a sviluppare socialità e cultura. La durata del comodato d’uso gratuito è di 5 anni con possibilità di rinnovo per altri 5.

L’altro bando riguarda un’area da destinare all’apertura di attività in chiosco in piazza Martiri, a San Piero. L’obiettivo è dotare la piazza di un chiosco idoneo ad offrire un servizio alla collettività. La durata della concessione è fino al 31 dicembre 2032 con eventuale proroga. Le attività in chioschi sono: produzione e vendita di piadina romagnola e altri generi di gastronomia; somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande, vendita di libri, giornali e riviste, vendita di prodotti tipici locali da parte di produttori agricoli.