Bagno ha accolto 31 piccoli concittadini

Le ‘cicogne’ vanno in municipio. Sabato scorso, nella sala consiliare di Palazzo Pesarini a San Piero, ha infatti avuto luogo la prima cerimonia 2023 ’Benvenuto bebè’. L’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna ha incontrato le famiglie dei bimbi nati nel territorio del Comune termale. Nel 2022 i neonati sono stati 31, un dato in lieve aumento rispetto al 2020 e 2021 che hanno dato alla luce 26 e 30 bambini.

Sottolinea l’Amministrazione presieduta dal sindaco Marco Baccini: "La nascita di un figlio è il dono più grande per ogni famiglia e per ogni comunità. Per questo siamo certi che investire sui servizi educativi significa investire sulla crescita della comunità e rispondere alle esigenze delle famiglie. Intervenire in questo settore è fondamentale per ridurre le disuguaglianze e dare a tutte le bambine e a tutti i bambini le stesse opportunità". Informa poi l’Amministrazione di Bagno: "Sono già attive due specifiche misure sociali di sostegno alle famiglie: l’abbattimento delle rette dei nidi comunali e privati convenzionati e il bonus nascite, che riconosce un credito da 150,00 e da 250,00 euro per ciascun nato da spendere nelle attività commerciali locali. Inoltre durante la cerimonia è stato donato alle famiglie il ’Baby Kit’ di benvenuto, come gesto simbolico che dimostra l’attenzione e la vicinanza alle famiglie".

Dopo aver elencato i prodotti contenuti nel ’Baby Kit’, l’Amministrazione informa che, chi non fosse riuscito a partecipare alla consegna del Kit, può ritirarlo tutte le mattine presso l’Ufficio Scuola del Comune.

gi. mo.