Bagno ha festeggiato il secondo centenario

Da domenica Bagno di Romagna annovera un altro nonno centenario. Lo comunica il sindaco del Comune termale d’Alto Savio, Enrico Spighi, con una nota ai cittadini, nella quale così esordisce: "Oggi è un giorno speciale! Ho avuto l’onore di portare il mio saluto e quello della comunità intera ad Angelo Rossi di Bagno di Romagna, ricoverato presso l’Ospedale Angioloni di San Piero in Bagno, dove ha compiuto 100 anni. Angelo, meglio conosciuto come Angiolo, è nato il 30 giugno 1924 e ha vissuto fino agli anni ‘50 nella località di montagna e di campagna di Siepe dell’Orso in Comune di Bagno, località situata all’interno del territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. In seguito si è poi trasferito con la moglie Vanda prima nella zona di Monteguidi di Bagno (località lungo la strada che da San Piero porta a Santa Sofia, ndr.) poi nel paese termale nel quartiere Palazza. E’ padre di tre figli, Emilio, Franca e Anna, ed è orgoglioso nonno di 7 nipoti e di 10 pronipoti". "Instancabile lavoratore e persona dal cuore grande-sottolinea, altresì, il neo sindaco Spighi-, Angiolo ha atteso il giorno del suo compleanno secolare con grande determinazione. E’ stato davvero molto emozionante commuovermi con lui per questo grande traguardo raggiunto. A Angiolo vanno i miei migliori auguri di buon compleanno".

Con Angelo Rossi, sono due i centenari uomini nel Comune di Bagno di Romagna. Infatti, sempre nel mese di giugno, il giorno 4, ha compiuto il secolo di vita anche Nino Ceccarelli di S.Piero. Attualmente sono sei i centenari (quattro donne e due uomini) nel territorio comunale di Bagno di Romagna.

gi.mo.