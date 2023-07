Bagno, luglio spettacolare fra cinema e concerti

di Gilberto Mosconi

Bagno di Romagna e San Piero in Bagno, a suon di musica, offriranno un mese di luglio con vari appuntamenti di caratura internazionale. Intanto, questa sera nella suggestiva corte quattrocentesca di palazzo del Capitano a Bagno, nell’ambito della rassegna ’Cinema d’estate sotto le stelle 2023’, promossa dal Comune termale in collaborazione con cinema Eliseo di Cesena, avrà luogo la proiezione del film ’Extraliscio-punk da balera’ di Elisabetta Sgarbi. Alla serata parteciperà il cantautore e polistrumentista di San Piero, Mirco Mariani, che dialogherà in un incontro col pubblico. Mariani tornerà domani alle 21, col suo gruppo, gli Extraliscio, nella splendida ’bomboniera’ di piazza Bettino Ricasoli a Bagno, per offrire ai suoi concittadini un grande concerto musicale (ingresso gratuito). Poi, mercoledì 12 salirà sul palco di piazza Ricasoli Goran Bregovic and The Wedding & Funeral Band. Nell’occasione la Banda Santa Cecilia del Comune di Bagno di Romagna, diretta dal maestro Tolmino Marianini e dal maestro Luca Marianini, avrà l’onore e il piacere di introdurre con la sua musica il concerto del musicista bosniaco.

Il calendario musicale di luglio prosegue poi venerdì 14 con l’esibizione in piazza Ricasoli del Festival Internazionale di Balamondo, capitanato dalla Popular Folk Orchestra di Mirko Casadei, che vedrà esibirsi artisti di fama nazionale come gli Africa Unite. Poi sabato 15 spettacolo con Zibba. Altri spettacoli musicali il 21-22-23 luglio a San Piero con ’Street Dayz’ Festival di street art e musica dal vivo.