Bagno Marconi, arriva un nuovo spazio: il Twenty Chiringuito

Uno degli storici stabilimenti balneari della riviera romagnola si rinnova. Il Bagno Marconi, il più grande di Cesenatico con i suoi mille ombrelloni su una superficie di oltre diecimila metri quadrati, progettato il secolo scorso dall’architetto Giò Ponti, quest’anno si presenta con una veste nuova. In una parte del complesso è stato infatti realizzato il Twenty Chiringuito, un lounge bar direttamente sulla spiaggia, che di fatto è un nuovo locale. Collocato in posizione laterale rispetto allo stabilimento balneare, nell’area dedicata agli sport da spiaggia, il nuovo locale è stato inaugurato ufficialmente ieri, con la serata ’Sunset Emotion’, un grande ’happy hour’ a piedi nudi sulla sabbia per gustare le creazioni beverage di un prestigioso bartender. Per il "taglio del nastro" dell’estate 2023, è stato scelto di dare spazio alla musica chill, funk e house di Leo Leonardi, uno dei dj-producer più noti della scena musicale romagnola.

Il Twenty Chiringuito si caratterizza per le sedute in legno grezzo, gli ombrelloni di bambù e le scenografiche lucine in puro stile hawaiano. L’idea è di portare in Romagna la tipica atmosfera tropicale dei beach-bar di Ibiza, con la possibilità al tramonto di una ricca selezione di drink e cocktail, accompagnati da tapas e finger food.

Gli aperitivi che si potranno gustare del Twenty Chiringuito, durante il mese di giugno, sono in programma tutti i mercoledì, venerdì e la domenica, con proposte musicali sempre a tema e la possibilità di assaporare cocktail ricercati a piedi nudi sulla sabbia. Una nuova e splendida sensazione dell’estate targata Bagno Marconi.

Giacomo Mascellani