Bagno Marconi: "Sborsiamo oltre 100mila euro al mese per stipendi e bollette"

Il Bagno Marconi con i suoi mille ombrelloni, il ristorante, un grande bar, la piscina, i campi sportivi e l’area giochi, è il più grande stabilimento balneare di Cesenatico. La proprietà è del Comune, che tramite la municipalizzata Cesenatico Servizi lo ha ceduto in affitto alla società dell’imprenditore Roberto Duca, il quale lo sta rilanciando con nuovi servizi e rapporti molto stretti con gli altri operatori turistici, in primis di albergatori della zona. "Lavoriamo sodo e siamo soddisfatti perchè i clienti sono contenti delle nostre proposte, tuttavia sosteniamo un canone di affitto molto alto e non è facile. Tutti pensano che sia oro colato, ma a fronte di introiti importanti, abbiamo delle spese altissime. Noi ad esempio nei tre mesi clou abbiamo una quarantina di dipendenti, quindi fra stipendi e contributi sborsiamo più di 100mila euro al mese. Di rifiuti siamo arrivati a pagare 29mila euro di bollette, perchè a fronte di una licenza di sei mesi dobbiamo pagare tutto l’anno, anche quando siamo chiusi. Inoltre i turisti l’immondizia la buttano in albergo o nei cestini lungo le strade, mica se la portano in spiaggia, ma comunque dobbiamo pagare noi. Per l’acqua paghiamo più di 20mila euro e di energia elettrica siamo arrivati a 60mila euro. Per farla breve, abbiamo tante spese e agli occhi dell’opinione pubblica spesso non siamo ben visti". Duca sfata il mito dell’impresa con impegno esclusivamente stagionale: "Per lavorare l’equivalente di due mesi in pieno, noi fra allestimenti, lavori e giornate per chiudere l’attività in vista dell’inverno, di mesi ne lavoriamo otto consecutivi. Nelle settimane clou io lavoro 15 e a volte 18 ore al giorno, dalle 6 del mattino a mezzanotte, quasi senza sosta e a fine estate ho fatto molte più ore di lavoro rispetto a chi è dipendente tutto l’anno. Certi miti vanno proprio sfatati".

g.m.