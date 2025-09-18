Bagno, meta del ciclismo. In 200 alla Senators Cup

"Si è svolta con grande entusiasmo e straordinaria partecipazione la Senators Cup 2025, coinvolgente e impegnativa manifestazione ciclistica, che ha portato a Bagno di Romagna circa 200 atleti pronti a sfidarsi in sella ai due pedali". Lo dicono, con soddisfazione, il sindaco del Comune termale d’Alto Savio, Enrico Spighi, e l’assessore allo Sviluppo turistico, Giovani e Sport, Mattia Lusini, che, poi, sottolineano: "Giunta alla sua seconda edizione, la gara conferma ancora una volta la vocazione del nostro territorio ad accogliere eventi sportivi di rilievo e ad offrire scenari paesaggistici e ambientali unici. Il percorso si è articolato in tre discese mozzafiato, che si sono sviluppate nella zona di Corzano di San Piero in Bagno, le Gallerie e, grande novità di quest’anno, sino alla Big Bench, la grande panchina situata alle falde del monte del Palagio, che svetta ad ovest del centro abitato di Bagno di Romagna. Gli atleti si sono cimentati in tracciati tecnici, veloci ed emozionanti, per conquistare il primato nella competizione bagnese". "Un sentito ringraziamento – aggiungono il primo cittadino di Bagno di Romagna e l’assessore Lusini – va all’associazione Bikefan, agli organizzatori tra cui in particolare al nostro concittadino Alessandro Resi, e ai volontari dell’associazione Pro Loco di Bagno, che con impegno e passione hanno reso possibile la perfetta riuscita dell’evento. La Senators Cup si conferma così non soltanto un appuntamento sportivo di valore, ma anche una straordinaria occasione per far conoscere e vivere le eccellenze del nostro vastissimo territorio comunale".

gi. mo.