Bagno, prima giornata nazionale degli internati militari italiani

Sabato scorso, in Alto Savio si è celebrata la Prima Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani, una ricorrenza deliberata dal Parlamento, a inizio anno, per onorare le centinaia di migliaia di militari italiani (tra i 650.000 e gli 800.000), che dopo l’8 settembre 1943 vennero arrestati dai nazisti, coi quali si rifiutarono di collaborare. Molti di loro non fecero più ritorno dai lager e tutti vissero in condizioni disumane. I fortunati che riuscirono a sopravvivere fecero ritorno a casa fortemente deperiti, dopo avventurosi viaggi anche di qualche migliaia di chilometri, affrontati in gran parte a piedi. L’iniziativa per ricordare questi umili ed eroici giovani, prima di mandarli a morire in guerra e poi costretti a subire vessazioni e morte nei lager per il loro rifiuto alla collaborazione coi tedeschi, è partita da una encomiabile iniziativa dell’associazione Tra Monti e Valli, aderente all’U.s. Acli, col patrocinio e il contributo del Comune di Bagno di Romagna nell’ambito del ciclo di incontri ’Storie di casa nostra’, a cura di Alberto Merendi. In particolare, sabato, nella sala consiliare di palazzo Pesarini a San Piero, è stato ricordato il dramma di questi militari italiani internati nei lager, con interventi condensati anche in memorie, letture, testimonianze. Tra i materiali e le storie a disposizione quella descritta nel libro ’Reduce’ dal compianto Valter Rossi (nella foto), e l’eroica impresa del mercatese Giuseppe Manzelli, medaglia d’oro al valor militare per aver combattuto contro i tedeschi in Dalmazia, dopo l’8 settembre, consentendo ad altre guarnigioni di militari italiani di salvarsi. O lo stesso caso di migliaia di carabinieri, tra i quali gli stessi presso la stazione dei carabinieri di Bagno, che nei primi giorni dell’agosto 1944 vennero prelevati dai militi tedeschi, per essere portati in lager e campi di prigionia.

gi. mo.