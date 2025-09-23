Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione GazaMareggiata sui lidiIncidente RavennaPrevisioni meteoCrisi d'aziendaClassifica ricchi
Acquista il giornale
CronacaBagno, prima giornata nazionale degli internati militari italiani
23 set 2025
GILBERTO MOSCONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Bagno, prima giornata nazionale degli internati militari italiani

Bagno, prima giornata nazionale degli internati militari italiani

Sabato scorso, in Alto Savio si è celebrata la Prima Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani, una ricorrenza deliberata dal...

Sabato scorso, in Alto Savio si è celebrata la Prima Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani, una ricorrenza deliberata dal...

Sabato scorso, in Alto Savio si è celebrata la Prima Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani, una ricorrenza deliberata dal...

Per approfondire:

Sabato scorso, in Alto Savio si è celebrata la Prima Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani, una ricorrenza deliberata dal Parlamento, a inizio anno, per onorare le centinaia di migliaia di militari italiani (tra i 650.000 e gli 800.000), che dopo l’8 settembre 1943 vennero arrestati dai nazisti, coi quali si rifiutarono di collaborare. Molti di loro non fecero più ritorno dai lager e tutti vissero in condizioni disumane. I fortunati che riuscirono a sopravvivere fecero ritorno a casa fortemente deperiti, dopo avventurosi viaggi anche di qualche migliaia di chilometri, affrontati in gran parte a piedi. L’iniziativa per ricordare questi umili ed eroici giovani, prima di mandarli a morire in guerra e poi costretti a subire vessazioni e morte nei lager per il loro rifiuto alla collaborazione coi tedeschi, è partita da una encomiabile iniziativa dell’associazione Tra Monti e Valli, aderente all’U.s. Acli, col patrocinio e il contributo del Comune di Bagno di Romagna nell’ambito del ciclo di incontri ’Storie di casa nostra’, a cura di Alberto Merendi. In particolare, sabato, nella sala consiliare di palazzo Pesarini a San Piero, è stato ricordato il dramma di questi militari italiani internati nei lager, con interventi condensati anche in memorie, letture, testimonianze. Tra i materiali e le storie a disposizione quella descritta nel libro ’Reduce’ dal compianto Valter Rossi (nella foto), e l’eroica impresa del mercatese Giuseppe Manzelli, medaglia d’oro al valor militare per aver combattuto contro i tedeschi in Dalmazia, dopo l’8 settembre, consentendo ad altre guarnigioni di militari italiani di salvarsi. O lo stesso caso di migliaia di carabinieri, tra i quali gli stessi presso la stazione dei carabinieri di Bagno, che nei primi giorni dell’agosto 1944 vennero prelevati dai militi tedeschi, per essere portati in lager e campi di prigionia.

gi. mo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata