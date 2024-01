Bagno San Giacomo: "Vita da sogno?. Spese e burocrazia ci stritolano"

Fra gli stabilimenti balneari più piccoli del territorio c’è il Bagno San Giacomo, realizzato nel 2015 sulla spiaggia Ponente di Cesenatico con un investimento consistente da parte della famiglia dell’imprenditore Alessandro Manganoni, il quale ha rilevato la concessione e su 20 metri di fronte, meno della metà di uno stabilimento medio grande, ha realizzato una struttura di circa 30 metri quadrati per la reception e il bar, mentre in spiaggia ha meno di 100 ombrelloni. L’operatore 42enne, laureato in ingegneria, fotografa una situazione molto distante da quella presente nell’immaginario collettivo: "Molti dall’esterno hanno la percezione di una nostra vita da sogno, invece è spesso il contrario. Sono figlio di albergatori, i miei genitori da 40 anni sono proprietari dell’Hotel Kristalex e vi posso assicurare che dagli anni ’80 ad oggi è tutto cambiato. Le spese sono sensibilmente aumentate e la burocrazia ha raggiunto livelli incredibili, tant’è che oggi albergatori e balneari, anziché occuparsi di far star bene clienti e proporre belle vacanze, sono concentrati su scartoffie e legacci. La Bolkestein ci sta frenando e in molti, come me, c’è il timore di avere investito tanto e di ritrovarsi con il mutuo da pagare e non potervi far fronte. In spiaggia dove un secolo fa non c’era nulla, ci sono stati dei visionari che con tanto coraggio, impegno e passione, hanno costruito aziende che oggi sono l’orgoglio dell’industria turistica italiana e romagnola. Io nove anni fa quando ho costruito il San Giacomo, ho pagato per l’esperienza ed i sacrifici di chi mi ha preceduto, per questo non trovo giusto vedermelo portar via. Inoltre se effettivamente ci fossero così tanti guadagni – conclude Manganoni –, io trascorrerei l’inverno in vacanza a divertirmi, mentre invece lavoro in uno studio di progettazione".

g.m.