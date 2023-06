Bagno, sarà un luglio di grandi concerti

Una full immersion fra note e canzoni, un intenso "Bagno" di spettacoli musicali, come forse non era mai successo nella sua piazza-salotto Bettino Ricasoli. Dopo gli spettacoli e altre varie iniziative durante questo mese di giugno giunto proprio al suo termine, ora, con l’arrivo del mese di luglio, il suggestivo borgo termale di Bagno di Romagna, entra nel vivo dei grandi eventi musicali che accenderanno la sua estate turistica 2023. Nel paese dell’alto Appennino cesenate, assurto nei mesi scorsi tra i borghi più belli d’Italia, sono infatti in programma quattro grandi appuntamenti di musica internazionale, con artisti pronti a soddisfare i gusti musicali di un ampio pubblico. Commentano il sindaco Marco Baccini e l’assessore al Turismo, Francesco Ricci: "E’ arrivato il momento di vivere assieme questi grandi spettacoli sul nostro territorio. In particolare, dopo un giugno complesso, a seguito degli eventi dell’alluvione, l’Amministrazione comunale conta di rilanciare la stagione turistica anche con l’input di questi importanti appuntamenti. Stiamo lavorando sulla promozione degli stessi e delle eccellenze locali, al fine si supportare l’ennesima ripresa turistica, dopo un evento eccezionale come quello subìto nelle scorso maggio".

Venendo al calendario degli spettacoli, un appuntamento speciale è quello con gli Extraliscio del sampierano Mirco Mariani, che andrà sul palco sabato 8 luglio, nella centralissima "bomboniera" di Piazza Ricasoli. Sottolineano poi il primo cittadino e l’assessore: "Una serata, cui teniamo moltissimo particolarmente come comunità. Una serata che infatti vedrà protagonista il nostro concittadino Mirco Mariani, assieme al suo progetto degli Extraliscio, che da anni porta in giro per l’Italia il grande liscio romagnolo, contaminato da suoni e melodie punk-up". La serata prenderà il via alle 21 e l’ingresso sarà totalmente gratuito, in quanto l’evento è finanziato con i proventi dell’imposta di soggiorno. Il concerto sarà preceduto, venerdì 7 luglio dalla proiezione del film "Extraliscio-punk da balera" di Elisabetta Sgarbi, nella corte quattrocentesca-arena estiva di Palazzo del Capitano, cui parteciperà anche Mirco Mariani per un incontro con il pubblico.

Ricordano poi, a conclusione, Baccini e Ricci: "Ma questo è solo l’inizio di un grande mese. La settimana dopo arriveranno infatti sul palco del borgo termale Goran Bregovic, mercoledì 12 luglio; poi il Festival Internazionale di Balamondo, capitanato dalla Popular Folk Orchestra di Mirko Casadei che vedrà esibirsi artisti di fama internazionale come gli Africa Unite, nella serata di venerdì 14 luglio; Zibba, sabato 15 luglio. Per Info.: Ufficio Iat, palazzo del Capitano, Bagno (0543911046).

Gilberto Mosconi