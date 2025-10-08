Bagno tra i Borghi più belli d’Italia. Il Festival si è tenuto a Bellano

"Il nostro Comune ha preso parte, nei giorni scorsi, al 17° Festival Nazionale de I Borghi più Belli d’Italia, ospitato, quest’anno a Bellano, nella splendida cornice del lago di Como". Lo comunicano, con soddisfazione, il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessore al Turismo, Mattia Lusini, che poi spiegano: "All’interno dello stand dedicato ai Borghi dell’Emilia Romagna, abbiamo rappresentato Bagno di Romagna, portando tanto materiale promozionale del territorio, condiviso con le tante realtà presenti al Festival. Un’occasione preziosa per far conoscere ancora di più le nostre bellezze, le tradizioni e l’offerta turistica. Durante l’evento è stato presentato anche un appuntamento sportivo che, anno dopo anno, si conferma come una delle iniziative identitarie del circuito dei Borghi più Belli d’Italia. I dettagli saranno svelati nelle prossime settimane. Far parte del circuito de I Borghi più belli d’Italia significa entrare in una rete di oltre 300 borghi certificati, selezionati per eccellenza architettonica, storica e paesaggistica, oltre che per la qualità della vita e l’accoglienza turistica. Anche un’importante opportunità per promuovere l’immagine del nostro borgo. Rai radio ha realizzato un servizio disponibile su Rai Play".