Bagno, turismo in calo: "Scelte politiche errate"

"Dopo giugno, anche in luglio 2024 il turismo a Bagno di Romagna ha registrato il segno meno. I dati di luglio, diffusi dalla Regione Emilia Romagna, certificano una situazione già chiara sull’andamento turistico degli ultimi 5 anni. Si può trarre una sola conclusione: il turismo a Bagno non va per niente bene". Lo afferma il gruppo di opposizione consiliare "Andare Oltre" (lista civica di centrodestra con capogruppo Olinto Bergamaschi), che, poi, entra nel dettaglio dei dati: "Siamo l’unica destinazione di rilievo della provincia a non avere recuperato sulla situazione pre-Covid: dal 2019 ad oggi caliamo del 7,1% e dello 0,5% rispetto allo scorso anno, anno molto penalizzato dall’alluvione. Già da qualche mese abbiamo perso il primato di stazione termale con più presenze in Emilia Romagna". Sottolinea, altresì, il gruppo "Andare Oltre": "Per raggiungere il risultato negativo sopra citato (-7,1%) negli ultimi 5 anni è stato speso oltre un milione di euro, denaro evidentemente non speso bene. Viene da chiedersi come e dove sono stati spesi i soldi della tassa di soggiorno. I numeri, peraltro, non sono altro che conseguenze di scelte politiche sbagliate". E dice, fra l’altro: "Crediamo che l’Amministrazione debba guardare i concorrenti, che debba prendere una posizione forte nei confronti di una legge termale che in Emilia Romagna è fortemente penalizzante e ostativa nei riguardi degli investimenti in questo settore. Crediamo, inoltre, che l’Amministrazione debba avere un ruolo fondamentale nella conservazione delle strutture ricettive, al momento chiuse, e crediamo che Bagno debba rivendicare il ruolo di regista nelle politiche turistiche di vallata".

gi. mo.