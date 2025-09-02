Bagno, ultimo martedì d’autore sotto le stelle

Questa sera, alle 21, a Palazzo del Capitano, a Bagno di Romagna, ultimo appuntamento de ’I Martedì d’autore sotto le stelle’, che vedrà al tavolo dei lavori, per una coinvolgente conferenza, i ricercatori Alessio Boattini, Silvano Fabiani, Angelo Rossi, Giuliano Marcuccini. Quattro studiosi di storia e cultura locale che, durante la conferenza a più voci, sfoglieranno e presenteranno l’ultimo numero (il setimo) della rivista ’Alpe Appennina’ (Monti Editore - Cesena).

"I fiorentini usavano chiamare Alpe Appennina la montuosità fra Toscana e Romagna – sottolineano di redattori della rivista – e i cui versanti appartenevano per intero al loro stato, che anzi con una punta avanzata si insinuava fino entro la pianura romagnola, sino alla Fortezza di Terra del Sole, poco lontana dalla pontificia Forlì. Era uno spazio geografico e storico che comprendeva e accomunava i territori granducali transappennini della cosiddetta Romagna toscana, l’estremo lembo della Valtiberina recluso e appartato, e la valle chiusa del Casentino, dove i conti Guidi dai loro castelli signoreggiavano fino alle alti Valle del Savio e del Bidente".

"Considerata, almeno fino al Settecento, come una terra senza storia, informe e senza geografia, come ostacolo – aggiunge la redazione – l’Alpe Appennina era di fatto una barriera naturale fra Stati diversi, necessaria cerniera tra i due versanti della penisola, non facile a varcare, ma mantenuta povera di strade per separare e proteggere, per controllare le poche vie verso l’Adriatico, eppure continuamente trafficata, varcata da mercanti, pellegrini, personale di governo ed eserciti, sede di vivaci centri urbani".

Tornando alla rivista ’Alpe Appennina’, c’è da dire che è oggi un sito e una rivista, sia elettronica che cartacea, dedicata allo studio della storia e delle storie di luoghi, genti e persone del territorio che il titolo richiama. ’Alpe Appennina’ è stata pensata per occuparsi di un’area scarsamente esplorata dalla ricerca accademica, salvo poche e lodevoli eccezioni. Focalizzata, naturalmente, sulla Romagna toscana e le confinanti Alta Val Tiberina e Casentino.

Il programma de ’I Martedì d’autore’, che ha preso il via a giugno scorso, questa sera giungerà al suo termine. La rassegna letteraria è stata realizzata con la coordinazione della cooperativa LibrAzione e il settore Cultura del Comune termale. Per informazioni è possibile contattare Chiara Tosi al numero telefonico 0543-911037.

Gilberto Mosconi