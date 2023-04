Bagno Wanda, il ’re del fritto’ inaugura il nuovo punto ristoro

Il Bagno Wanda di Cesenatico oggi inaugura la stagione 2023 con la novità del nuovo punto di ristoro gestito da Mauro Mammana (nella foto). Ultimato il restyling della zona cucina e del dehor esterno che sotto l’insegna del "King on the beach" ospiterà oltre un centinaio di coperti, in questo lido a due passi dal molo di Ponente tutto è pronto per una nuova avventura del "Re del Fritto". Dietro ai fornelli assieme a Mauro Mammana, il quale già da qualche anno è titolare a Valverde del ristorantino "Il Re del Fritto", ci saranno il figlio Matthew ed un altro volto noto in città, Andrea Papperini, ex storico gestore del Bar Centrale sotto i portici tra l’anagrafe e il porto canale, e Swami, punto di riferimento nello staff del "Re del Fritto".

L’inaugurazione si terrà oggi a partire dalle 17, con un aperitivo musicale ed un piccolo buffet mare & monti, con finger-food dolce e salato rigorosamente "made in Romagna". Una delle caratteristiche di questo nuovo punto di ristoro sarà una cucina basata su prodotti freschi di giornata e sulle materie prime a chilometro zero.

Nelle giornate seguenti, per questa inaugurazione voluta in occasione della festa che apre la stagione estiva, per la domenica di Pasqua ed il lunedì di Pasquetta, a pranzo saranno proposti alcuni classici della cucina romagnola a base di pesce, come le alici marinate, il risotto ed il mitico fritto dell’Adriatico. Dal tardo pomeriggio sino a sera, si potranno gustare aperitivi con piccole degustazioni marinare, ma anche dei taglieri di salumi e formaggi, sempre nel rispetto della tradizione ed in segno di ospitalità.

g.m.