Bagnolo di Sogliano, il circolo Arci resta aperto

di Ermanno Pasolini

Non chiuderà i battenti il circolo Arci di Bagnolo di Sogliano al Rubicone, al contrario di quello che nei mesi scorsi avevano deciso i titolari che lo gestiscono da 40 anni, Luigi Mantani, 80 anni e Marisa Broccoli di 76.

Il locale, l’unico ritrovo come bar a Bagnolo, è stato completamente ristrutturato dieci anni fa e il motivo della continuazione della gestione lo spiegano proprio i coniugi Mantani: "Quando circa due mesi fa si era sparsa la voce della nostra intenzione di chiudere, un po’ per l’età, ma soprattutto perchè non riusciamo più a fare fronte alle spese di gas, luce e acqua e per pagare le bollette dobbiamo quindi iniziare a rosicchiare la pensione, la gente di Bagnolo e non solo ha iniziato a protestare perchè chiusi noi, non ci sarebbe stato un altro bar aperto in zona, ma solamente ristoranti e pizzerie. Poi è venuta a trovarci la sindaca di Sogliano al Rubicone, Tania Bocchini, e ci ha promesso degli aiuti chiedendoci però di tenere aperto insieme a tutti i cittadini che erano presenti. Così abbiamo deciso di continuare, sperando che la salute ci assista".

Il circolo Arci di Bagnolo nacque come bar nel 1959 fondato dai coniugi Francesco Mondaini e Maria Vitali, entrambi scomparsi. Dal 22 novembre 1982 è gestito dai coniugi Luigi Mantani e Marisa Broccoli che dicono: "Il cambio da bar a circolo è avvenuto 18 anni fa, nel 2004. Siamo aperti tutti i giorni e anche alla sera, festività comprese. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare un servizio alla comunità di Bagnolo e a quanto pare ci siamo riusciti. Ci sono anche dei cicloamatori che hanno fatto la tessera Arci, perché durante le loro passeggiate il nostro circolo è diventato un punto di riferimento per una sosta di riposo e ristoro. Ma a noi interessa la gente del posto. Così possono stare vicino a casa ed avere anche un punto per ritrovarsi, fare quattro chiacchiere e bersi un caffè".

Fra l’altro i coniugi Mantani sono molto conosciuti per avere fatto i volontari al servizio di tutto i Festival dell’Unità della zona, Cesena compresa. Marisa è sempre stata in cucina e Luigi è stato il tuttofare impegnato in svariate faccende, dal cuocere la piadina, ad apparecchiare i tavoli, preparando il posto per altri. Oggi dicono: "Erano veramente tempi belli. Si facevano anche tre turni a pranzo e tre anche a cena. Oggi tutto è cambiato. Dei Festival dell’Unità ne sono rimasti pochi, perchè gli anziani volontari non ci sono più e i giovani si sono un po’ allontanati dalla politica e un po’ da tutto. Resiste il Festival dell’Unità di Cesena. Ma noi stiamo bene a Bagnolo dove abbiamo il circolo Arci e la nostra casa".