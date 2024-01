Bakia organizza la tombola benefica L'ultimo appuntamento della Tombola di Natale organizzata dall'Associazione Sportiva Bakia Cesenatico, in collaborazione con i volontari della parrocchia Santa Maria Goretti, si svolgerà oggi dalle 20.30 nella sala in via Aspromonte. Parteciperanno tutte le famiglie degli iscritti al Bakia. Obiettivo: raccogliere fondi per sostenere la società e fare beneficenza.