Baldini lascia Berti in panchina. Il debutto in Under 21 rinviato

Rinviato il debutto di Tommaso Berti con la maglia della nazionale italiana Under 21. Mister Silvio Baldini ha deciso di non schierare il centrocampista romagnolo nella gara contro il Montenegro, valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria in programma tra un biennio. Calciatore giovane e di talento, originario del territorio e che ormai dalle giovanili veste con orgoglio la maglia bianconera: quello di Berti è un profilo sul quale il Cesena vuole fortemente fare riferimento anche per la stagione in corso, nonostante nella passata estate non sia mancato l’interesse da parte di club della massima serie.

Ora manca solo da risolvere con il giocatore la questione relativa al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2027. Il prossimo impegno della nazionale Under 21, che potrebbe vedere Berti scendere in campo per la prima volta con la maglia degli azzurrini, vedrà la nostra rappresentativa impegnata nella trasferta in Macedonia del Nord martedì 9 settembre alle 18.15.

Questa sera, invece, potrebbe esserci l’occasione di debuttare per Jonathan Klinsmann con la nazionale degli Stati Uniti. Il numero 1 bianconero è rimasto, nonostante lo volesse il Palermo, e dopo una grande stagione come quella scorsa è pronto a dimostrare al ct Pochettino di potere giocare titolare nella rappresentativa a stelle e strisce.

Alle 23 di questa sera gli Usa scendono in campo alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey, per un test internazionale contro la Corea del Sud. Gli altri due estremi difensori che Pochettino ha a disposizione, e con cui Klinsmann dovrà competere per il posto, sono Matt Freese, 27enne del New York City al momento titolare nell’11 del ct, e Roman Celentano, 25enne del Cincinnati Fc.

La seconda amichevole per gli Usa sarà contro il Giappone e andrà in scena nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre.

La serata di martedì potrebbe infine vedere protagonista Cristian Shpendi, lanciato in campo all’intervallo dal commissario tecnico Sylvinho nell’amichevole vinta dall’Albania contro Gibilterra.

Le ‘aquile’ giocheranno’ la prossima gara a Tirana contro la Lettonia, una delle avversarie del gruppo K delle qualificazioni ai mondiali 2026. Un gruppo che vede l’Albania momentaneamente seconda con 5 punti, a 4 lunghezze di distanza da un’Inghilterra ampiamente favorita per il passaggio del turno e che ha collezionato 3 vittore dopo altrettante partite.

Giacomo Lippi