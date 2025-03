Baldinini è marchio storico. Celebrati i primi 115 anni

Arrivano da Milano - in questi giorni centro nevralgico della moda mondiale, grazie alla Fashion Week in corso fino al 3 marzo – due buone notizie per il distretto delle calzature di San Mauro Pascoli. Proprio a Milano, infatti, Baldinini ha festeggiato un compleanno prestigioso: 115 anni, celebrati con l’annuncio dell’iscrizione nel Registro dei marchi storici. Il riconoscimento è conferito dal ministero dello Sviluppo economico "alle aziende che, con la loro attività, hanno avuto un impatto storico e culturale per l’Italia".

Il traguardo è anche l’occasione per inaugurare un nuovo showroom a Milano, situato nel cuore del quadrilatero della moda, al numero 21 di via Bigli (angolo con via Manzoni). Lo spazio si sviluppa su un unico livello al terzo piano di palazzo Olivazzi Trivulzio - risalente al XVIII secolo - e viene inaugurato ufficialmente con la presentazione della collezione autunno/inverno 2025. Tra le proposte per il prossimo inverno spicca l’accessorio 1010, simbolo che richiama la data di fondazione (10.10.1910).

Baldinini vanta una storia d’eccellenza lunga e appassionante, che sarà raccontata a ottobre in una mostra, nella quale si rivedranno alcuni modelli iconici del brand. Passando a un altro ‘big’ sammaurese, Giuseppe Zanotti è tornato a essere l’unico proprietario della sua azienda: nei giorni scorsi, infatti, il fondo LCatterton, che deteneva il 30% del capitale della maison dal suo ingresso nel 2014, ha venduto al designer la propria partecipazione di minoranza.

L’operazione apre un nuovo capitolo nella storia della griffe, presente in oltre 60 Paesi del mondo e celebre soprattutto per i sandali gioiello che accompagnano le star sui red carpet internazionali: l’ultima in ordine di tempo è l’attrice Demi Moore, in odore di Oscar per la sua interpretazione in "The substance". "Ringrazio LCatterton per il supporto e la collaborazione di questi anni – ha dichiarato Zanotti -. Questo passo rappresenta un ritorno alle origini e, al tempo stesso, una rinnovata visione per il futuro del marchio, che potrà proseguire con la propria strategia di sviluppo a medio-lungo termine in totale autonomia. La moda è un’espressione di libertà e creatività: sono entusiasta di guidare questa nuova fase della nostra storia, con lo stesso slancio, dedizione e passione di sempre".

Maddalena De Franchis