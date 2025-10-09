Ballano sette panchine ma nessun cambio

Sette panchine che scricchiolano anche da qualche giornata ma dopo sette turni, comprendenti pure l’opportunità che offrirebbe questa seconda sosta per gli impegni delle nazionali, ancora nessun cambio di tecnico in cadetteria. Gli allarmi sono scattati ma nulla è accaduto ed era da ben 25 anni, ossia dal 2000, che in B dopo sette turni del torneo le panchine fossero ancora le stesse di inizio torneo. Tutto porta a pensare che al ritorno in campo dopo questo stop agonistico la situazione sia immutata.

La scorsa stagione complessivamente furono venti i cambi di mister, il primo addirittura a inizio luglio quando a Salerno Andrea Sottil salutò per divergenze rispetto ai programmi che gli erano stati prospettati, al suo posto Martusciello ma durò poco. Sette panchine fino a questo momento hanno tremato ma reggono ancora.

Si inizia da Luca D’Angelo protagonista la scorsa stagione a Spezia con una A persa in finale playoff con la Cremonese e oggetto di tante richieste a giugno; i liguri sono sorprendentemente ultimi a 3 punti. Fiducia ma non si sa fino a quando per Davide Possanzini a Mantova, 4 punti e penultima casella della classifica. Difficoltà per Alberto Aquilani che con il Catanzaro (6 punti e quattordicesima posizione) dopo sei pareggi di fila ha incassato la prima sconfitta a Monza.

Pure il tecnico dei brianzoli Paolo Bianco (arrivato mentre la proprietà stava passando dal gruppo Fininvest a un fondo americano) è sotto osservazione in un team che ha grandi ambizioni ma adesso 11 punti e la settima posizione. Un po’ di fiato per Massimo Donati a Genova dove la Sampdoria è reduce dal netto (4-1) successo sul Pescara, comunque 5 punti e diciottesimo posto.

Riflettori puntati dalle società anche su Guido Pagliuca che ad Empoli, dove la B da sempre va stretta, ha raccolto 9 punti ed è dodicesimo. Situazione ancora più delicata a Bari per Fabio Caserta, 6 punti e sedicesimo posto. Sette panchine quindi che traballano, più o meno forte, ma nessuna per ora è saltata e da 25 anni dopo sette giornate non era mai successo.