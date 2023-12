Balletti russi, tango e musica in scena al Bonci

Musica, danza e teatro per tutte le età, compongono lo scoppiettante programma proposto da Teatro Bonci ed Ert per salutare il 2023, e accogliere il nuovo anno: 5 spettacoli di varia impostazione per un teatro cittadino che ha nella sua mission l’inclusività e la forte incidenza sul territorio. Si parte questa sera alle 20.30, con il tradizionale Concerto di Natale, come sempre proposto dal Conservatorio Maderna (fuori abbonamento) che, grazie all’Orchestra sinfonica diretta da Paolo Manetti trasporterà i presenti nelle immaginifiche atmosfere dei più bei balletti classici russi, sulle melodie di Pëtr Il’ic Cajkovskij, e nei sontuosi saloni della corte viennese coi valzer di Johann Strauss.

Domani sempre alle 20.30, ad essere protagonista del palco e ad allungarsi pure nel foyer è invece, il più sanguigno e popolare ballo argentino, con "Tango Gala", omaggio della Compagnia Naturalis Labor: otto tangueros su coreografie e per la regia di Luciano Padovani danzeranno sulla musica dal vivo del quartetto Tango Spleen, tra le formazioni al vertice del panorama musicale del genere. Al termine dello spettacolo, nel foyer, la Milonga, con selezioni musicali del Tdj Benny Campana. Si passa all’anno nuovo e precisamente all’Epifania: sabato 6 gennaio alle 18, con "L’Usignolo", gruppo musicale fondato da Mirco Ghirardini e Francesco Gualerzi che porta al pubblico Il "Trovatore Ballabile", una rivisitazione della celebre opera di Giuseppe Verdi.

La formazione utilizza strumenti inconsueti e rari quali il quartino, il bombardino, il genis (tipo di flicorno), la tuba, in una narrazione ironica e surreale della trama che ricostruisce l’esperienza dei Concerti a fiato (antenati delle bande musicali di oggi) in un repertorio che si rifà alla tradizione dei cosiddetti ’ballabili’ diffusi in particolare tra Reggio Emilia e Parma verso la fine dell’Ottocento. Domenica 7 alle 16, la rassegna "Un, due, tre… teatro! Domeniche al Bonci per tutte le età" per un pubblico a partire dai 3 anni programma "L’Omino della Pioggia – Una notte tra acqua e bolle di sapone del mimo, clown e giocoliere Michele Cafaggi prodotto Studio Ta-daa! con le musiche originali di Davide Baldi e la regia di Ted Luminarc.

Apprezzata dal pubblico ritorna al Bonci, in orario serale delle 20.30, Familie Flöz, la compagnia berlinese che indossa enormi maschere dalle sembianze umane, dando ai personaggi un’aria buffa, ma anche malinconica. Con "Teatro Delusio", racconta il teatro nel teatro, attraverso 29 singolari personaggi. Informazioni: Teatro Bonci, tel. 0547 355959 | info@teatrobonci.it. Biglietteria aperta (nei giorni feriali): ore 11-14 e 17-19; nei giorni di rappresentazione serale fino a inizio spettacolo.

Raffaella Candoli