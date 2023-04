Balliamo con i lupi a Cesena. “Più avvistamenti sui social network che nella realtà”

Cesena, 3 aprile 2023 – Gridare ‘al lupo’ è una moda vecchia come la notte dei tempi, tanto da essersi meritata un posto d’onore pure nei libri di favole. E gli anni dei social network non fanno eccezione, tanto che non di rado c’è chi - restando sull’accezione più letterale dei termini – condivide via web immagini di avvistamenti (veri o presunti) di animali nei quali assicura di essersi imbattuto. Di recente per esempio è stata postata l’immagine di un lupo contestualizzato nella zona di Capannaguzzo.

Nel caso specifico, tracce di post produzione e proporzioni innaturali rispetto al punto di osservazione hanno fatto velocemente propendere per un fotomontaggio, il che in ogni caso non sminuisce la concreta possibilità di imbattersi in questi animali anche in zone ben lontane rispetto a quelle che apparterrebbero al loro habitat naturale. I riscontri avuti nei mesi scorsi nella zona di Sala di Cesenatico sono decisamente indicativi per esempio, oltre alle testimonianze di chi ha per esempio raccontato di essersi imbattuto in un esemplare di quell’animale in piena città, a due passi dal Ponte Nuovo.

Sull’argomento prova a fare chiarezza Pierluigi Bazzocchi, per anni presidente del Parco del Fiume Savio e profondo conoscitore della materia: "E’ vero che i lupi frequentano il nostro territorio e molti avvistamenti sono inconfutabili. Io stesso mi sono imbattuto per tre volte in questo bellissimo animale e la prima cosa che mi sento di fare è tranquillizzare sul fatto che non rappresenti un pericolo per l’uomo".

Bazzocchi si rifà alle pagine della storia del nostro territorio: "Le documentazioni più attendibili e puntuali cominciano circa nel Settecento – argomenta – e da allora non ci sono testimonianze relative ad attacchi di lupi a umani. Volendo essere molto pragmatico, sono invece moltissimi i casi, purtroppo anche con esiti tragici, di attacchi da parte di mucche, animali che nell’immaginario collettivo sono decisamente più pacifiche ma che in certi contesti possono rilevarsi decisamente imprevedibile. Ovviamente questo non significa che le mucche siano pericolose, ma semplicemente che l’uomo deve dedicare rispetto e attenzione a tutti gli altri esseri viventi".

Gli avvistamenti documentati da Bazzocchi sono circoscritti nelle zone di Rio Marano e Celincordia per quanto riguarda il Comune di Cesena e di Verghereto allargando il raggio a tutto il nostro territorio. "Non è un animale velocissimo, però può coprire lunghi tratti in tempi brevi. Come ordine di grandezza posso citare fino a 80 chilometri macinati nel corso di una notte. Proprio questo aspetto spiega gli avvistamenti anche in luoghi apparentemente insoliti".

Bazzocchi cita per esempio il caso di Sala di Cesenatico: "Non si può parlare di certezze, ma ritengo che in quel caso il lupo abbia seguito le tracce dei corsi d’acqua e degli animali, come per esempio le nutrie, spinto dall’istinto e non certo dalla voglia provare il clima di mare… Un altro caso che fece molto discutere si è verificato nel bolognese e nello specifico nella zona di San Lazzaro. Un lupo era stato visto nei pressi del Savena, ritengo per lo stesso tipo di ragioni".