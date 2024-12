Ballottaggio in attacco:. Tavsan o Kargbo

Allenamento di rifinitura questa mattina per i bianconeri poi, dopo pranzo, partenza per Castellammare. Unico assente Cristian Shpendi che sta proseguendo il suo programma di recupero dall’infortunio alla gamba sinistra rimediato sabato scorso contro il Cosenza. Lunedì per lui nuovi accertamenti strumentali per verificare il decorso della riabilitazione. Domani la sfida del Romeo Menti sarà arbitrata da Federico Dionisi della sezione de L’Aquila, unico precedente con il Cavalluccio quello di quest’anno al Tombolato di Cittadella, finito con la vittoria bianconera per 2-0 sui veneti. Un solo dubbio per Michele Mignani, riguarda l’attacco, dove si prospetta un ballottaggio tra Tavsan e Kargbo, mentre quasi certa la maglia da titolare per Antonucci tenuto a riposo nella gara di Coppa Italia mercoledì a Bergamo. Per il resto dovrebbe essere confermato l’undici che ha battuto il Cosenza con il trio Curto, Prestia Mangraviti davanti a Klinsmann, mentre a centrocampo dovrebbero operare Francesconi, Calò e Berti con Ceesay e Donnarumma cursori sulle fasce.

Andrea Baraghini