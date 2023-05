Balneari, la Cooperativa compra il Bagno Conti

di Giacomo Mascellani

Il Bagno Conti è stato acquistato definitivamente dalla Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico. L’associazione ha infatti vinto la gara indetta dal Tribunale di Forlì-Cesena, acquistando definitivamente lo storico stabilimento balneare situato sulla spiaggia di Levante all’altezza di viale Trento, in uno dei luoghi più frequentati dai turisti che frequentano la città.

L’operazione è costata 550mila euro, quindi ciascun socio della cooperativa si accollerà un onere di circa 5mila euro tenuto conto delle spese accessorie. La cessione è stata definita nello studio del notaio Mario De Simone a Forlì, alla presenza dei curatori, dei funzionari della cooperativa e della consulente Catia Zanotti.

La Cooperativa stabilimenti balneari già lo scorso anno si era aggiudicata la gestione dell’azienda, mettendo sul piatto della gara un’offerta da 52mila euro; dopo l’asta pubblica venne stipulato l’atto di affitto d’azienda del Bagno Conti a favore della cooperativa, esclusivamente per la stagione balneare che sarebbe terminata il 31 ottobre 2022. Ora la cooperativa guidata da Simone Battistoni con questa asta vinta, si aggiudica la concessione.

Il Consiglio di amministrazione della cooperativa ha ritenuto giusto partecipare, al pari di altre gare pubbliche precedenti, come quelle ad esempio per la gestione di Zona Cesarini a Villamarina indette dal Comune, per dare sostanzialmente continuità alla gestione della storica famiglia Conti, che ha legato il suo nome al grande stabilimento balneare. "A nostro avviso - dice Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari - , è un dovere morale e istituzionale adoperarsi e fare quanto possibile per preservare una impresa meritevole di essere tutelata per l’importanza storica, culturale e turistica che ha ricoperto. Il nostro obiettivo primario è quello di mantenere una gestione coerente con quella passata ma anche aperta alle soluzioni e opportunità offerte dal mercato turistico, senza strappi e il più possibile in continuità con la famiglia Conti, alla quale va tutta la nostra stima e solidarietà. E posso dire che già da quest’anno inizieremo a dare nuovo lustro al Bagno Conti".

Con la scadenza delle concessioni del demanio marittimo al 31 dicembre 2023 e la prospettiva che le stesse vadano a bando, è naturale chiedere e chiedersi per quale motivo i balneari di Cesenatico abbiano deciso di investire una cifra piuttosto ragguardevole per un bene che tra qualche mese potrebbe non essere più il loro. E a tal riguardo Battistoni risponde senza esitazioni: "Noi tutti siamo convinti della bontà del nostro investimento e difenderemo con ogni mezzo il Bagno Conti, come difenderemo le nostre singole attività".

Questo pare quindi essere l’ultimo capitolo di una vicenda che nel corso dell’anno passato aveva portato il Tribunale di Forlì a mettere all’asta la concessione del Bagno Conti, ad un prezzo con una base di partenza di 1 milione e 300mila euro stimato dallo stesso perito del tribunale, quindi se la Cooperativa stabilimenti dovesse riuscire a proseguire la conduzione dello stabilimento balneare, l’acquisto a meno della metà del valore si prospetterebbe sicuramente come un buon affare. Da un punto di vista finanziario, ma anche per dare continuità ad uno stabilimento balneare storico.