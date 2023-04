Balzo di Olidata che dopo 7 anni torna in borsa

Olidata, azienda storica dell’informatica in Italia, è stata riammessa ieri da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext di Milano, dopo il via

libera della Consob avvenuto nei giorni scorsi a seguito del deposito del prospetto informativo. Nel 2022 Olidata ha cambiato socio di maggioranza, trovando in Cristiano Rufini di Sferanet, l’imprenditore che ha condotto la società all e operazioni necessarie per la riammissione alle negoziazioni. La riammissione è stata preceduta dalla tradizionale cerimonia del ‘suono della campanella’ da parte di Rufini (foto) che segnala l’ammissione in Borsa.

Nella prima giornata di negoziazioni il titolo Olidata ha fatto registrare un forte balzo del prezzo: partiva da 0,18 ed è arrivata a 0,28 euro, ma per verificare la tenuta del titolo sarà necessario attendere alcuni giorni. La valutazione dell’aumento di capitale di Cristiano Rufini era di poso superiore a 0,12 euro.