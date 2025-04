"Bambini come cavie, l’Italia non può restare a guardare"

"Impedirò la mutilazione chimica dei giovani causata dall’ideologia gender". È lo slogan forte, dei manifesti a firma di Provita e famiglia e l’associazione culturale Michele Arcangelo. Ma davvero qualcuno può ritenerlo offensivo? A chi è lesivo? Di certo non ai bambini che questa ideologia pretende di sacrificare. La verità è sotto gli occhi di tutti: la teoria gender – quella che nega che i bambini nascano maschi e le bambine femmine, che parla di "sesso assegnato alla nascita", che arriva a dire che anche gli uomini possono partorire – ha spalancato le porte a una pratica pericolosissima. Una pratica che spinge ragazzini fragili, confusi e vulnerabili verso la transizione di genere: socialmente, farmacologicamente e chirurgicamente. Tutto questo spesso sulla base di un disagio altro o di pressioni culturali esterne. Bloccanti della pubertà, ormoni cross-sex, amputazioni: interventi irreversibili su corpi sani. Terapie che mettono a rischio lo sviluppo cerebrale, sessuale e riproduttivo, riducono la densità ossea, compromettono il desiderio, la fertilità e la salute mentale. E che, secondo i dati, non riducono il rischio suicidario, ma anzi possono aumentarlo. Non è un’opinione: è ciò che emerge dalle revisioni sistematiche di letteratura nei Paesi che per primi hanno promosso questi trattamenti. Oggi proprio quei Paesi – come Svezia, Norvegia, Finlandia, Inghilterra, Olanda, Australia, Argentina e 26 Stati americani – stanno facendo marcia indietro: vietano o limitano l’uso di bloccanti, ormoni e persino la “transizione sociale”, perché i danni superano i benefici. Negli Usa, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per porre fine al supporto federale alla transizione nei minori. Diverse cliniche pediatriche hanno già sospeso i trattamenti. Una scelta coraggiosa che riconosce un principio elementare: non si sperimenta sui bambini. L’Italia cosa aspetta? Aspetta che aumentino i casi di pentimento, i danni fisici, le famiglie distrutte? Anche con queste affissioni Chiediamo al Governo di fermare l’approccio “affermativo”, venduto come cura miracolosa ma ormai smascherato come la più grande e tragica sperimentazione di massa sul corpo dei più piccoli. Difendere i bambini significa anche saper dire no.

Pro Vita e Famiglia Onlus