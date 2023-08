Bambini e matematica, che stress "Nessuno è inadeguato per natura, ma bisogna cambiare la didattica"

di Elide Giordani

"Il piacere della matematica". Così recita il titolo di uno degli interventi del convegno ("Infanzia che conta") che a settembre - promosso da Ausl Romagna, Comune e Fondazione Carisp - focalizzerà un tema delicato per i bambini: il loro rapporto con i numeri.

Piacere o spauracchio che si trasforma in sudate da stress nell’età scolastica?

"Nessuno, a meno che non sia portatore di una patologia - dice il professor Giancarlo Biasini, già primario al Bufalini, decano illuminato e capostipite di una scuola di pediatria che non trascura nessuno dei percorsi dell’evoluzione infantile - può considerarsi inadeguato alla matematica. La questione è, piuttosto, legata alla didattica".

Significa che nelle scuole italiane non si insegna nel modo giusto?

"La matematica scolastica funziona poco poiché viene insegnata in maniera meccanica, lontana alla matematica intuitiva. Eppure il bambino nasce con un senso innato dei numeri, esattamente come gli animali". Gli animali sanno contare?

"Certo! La chioccia quando cammina sul prato ogni tanto si gira per vedere se tutti i suoi pulcini la seguono. Il mio cane alle 5 del pomeriggio dà segni di inquietudine perché vuole che lo porti a spasso, non è che ha visto l’orologio ma sente che il tempo passa ed esistono delle entità numeriche che lo definiscono".

I bambini italiani fanno meno bene della chioccia?

"Prendiamo atto, semplicemente, che l’Italia si colloca tra gli ultimi dei 35 Paesi dell’Ocse in merito alle competenze matematiche nei ragazzi fino ai 15 anni. Non appare strano quindi che il 60 per cento degli studenti italiani manifestino preoccupazione ed ansia per la matematica. E’ capitato anche a me. Al liceo, quando entrava la professoressa di matematica sentivo una stretta allo stomaco".

Che fare, dunque?

"Il convegno che si terrà a settembre è la fase di un progetto che ripercorre il sistema di ’Nati per leggere’. Insieme ad altri pediatri e psicologi, tra cui il professor Carlo Tomasetto della facoltà di Psicologia del campus di Cesena, abbiamo elaborato ‘Nati per contare’ in cui sono stati coinvolti i genitori a cui i pediatri hanno consegnato un libretto con varie istruzioni. Si sono divertiti tutti, ragazzi e genitori. Il progetto è iniziato nel 2013, ora siamo alla fase della verifica nelle scuole che doveva cadere a 5 anni dall’avvio, peccato che il Covid abbia bloccato e procrastinato alcune rilevazioni".

Qual è l’elemento centrale del progetto?

"I bambini i numeri li hanno dentro di sé, occorre stimolarli verso la matematica attraverso la sua frequentazione con giochi ed osservazioni".

Che testimonianza porterà al convegno la lectio magistralis del matematico Piergiorgio Odifreddi?

"Parlerà della didattica della matematica e, immagino, della matematica intuitiva".

Cos’è la matematica intuitiva? "Un esempio: se si guardano tre rondini volare s’intende il loro numero senza contare. Quando si giocava ‘alla settimana’ si recepivano i numeri d’acchito, non era un conteggio. Significa focalizzare le quantità a colpo d’occhio".

Che dire di chi come me è stato rimandato quattro anni di seguito in matematica? Insegnamento sbagliato o c’è chi per la matematica proprio non è tagliato?

"(Biasini ride di gusto) C’è stato un tempo, smentito da uno studio del professor Tomasetto, in cui si diceva che le ragazze non avevano il senso della matematica. D’altra parte gli insegnanti di matematica non erano forse tutte donne? Quello della resistenza ai numeri è un problema che va affrontato negli anni prescolari, in caso contrario si rimane fregati poiché a scuola si insegna una matematica che non entra nello spirito di alcuni di noi".