Cesena, bambini a lezione di sicurezza con la Polizia locale

Cesena, 14 marzo 2023 – La sicurezza stradale, la mobilità sostenibile e il corretto comportamento come utenti della strada sono stati al centro della ‘lezione’ che gli agenti della Polizia locale di Cesena hanno tenuto a un gruppo di 25 bambine e bambini della scuola materna della Fiorita. Gli alunni, accompagnati dagli educatori, sono stati accolti al comando della Polizia locale in via dell’Amore. L’iniziativa _ spiega una nota dell’amministrazione comunale _ si colloca nell’ambito di un più ampio progetto di educazione stradale avviato dal comando con lo scopo di sensibilizzare i bambini all’attenzione e al rispetto delle regole a partire dai banchi di scuola. nello specifico, l'esclusiva lezione è terminata negli spazi esterni della sede con un sopralluogo sul veicolo utilizzato dagli agenti per il rilevamento degli incidenti stradali.

«Occasioni come questa – commenta l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini – sono di particolare importanza perché avvicinano i più piccoli a temi centrali come quelli della legalità, della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. grazie al lavoro svolto dall’assessorato alle politiche ambientali e dai tecnici comunali, annualmente le scuole sono coinvolte in percorsi di informazione e sensibilizzazione che partono dalle buone pratiche a favore dell’ambiente, fino ad arrivare a un uso consapevole dei diversi mezzi di trasporto, dalla bicicletta all’autobus. questa visita infatti si colloca dunque in un più ampio ventaglio di iniziative rivolte al mondo della scuola e all’interno dei progetti promossi e sviluppati dalla nostra polizia locale, sempre molto attenta al territorio e alla comunità di riferimento. ringrazio per questo i nostri agenti che con professionalità, dedizione e un approccio anche ludico, hanno illustrato alle bambine e ai bambini le nozioni base del codice della strada, la segnaletica stradale, la figura dell’agente e le diverse modalità del trasporto».

L’incontro, che ha suscitato tanto interesse nei bambini, avrà un seguito lunedì 3 aprile con un tour in bicicletta al quale parteciperanno i bambini, i loro genitori e gli agenti della Polizia locale.